Gram altın yatırımcısının beklediği an geldi! İslam Memiş "kâr cepte" diyerek tarih ve rakam verdi

Tüm zamanların en güvenilir yatırım aracı altın, yatırımcısına kötü sürpriz yaptı. Gram altın sert düşüşle 4 bin TL'nin altına geriledi. Altın piyasasında yaşanan sert düşüşün ardından Finans Analisti İslam Memiş'ten çarpıcı analiz geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın almak için en uygun zamanı açıkladı.

Dolar, euro, kripto para ve borsa... Altın diğer tüm yatırım enstrümanlarına karşı tüm zamanların en güvenilir yatırım aracı olmayı sürdürüyor.

Jeopolitik risklerin yanı sıra, düğün sezonunun başlamasıyla rekor üstüne rekor kıran gram altın, bugün haftalardır süren yükselişine son verdi. Yatırımcısına adeta kötü bir sürpriz yapan altın fiyatları için, uzman isim İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

GRAM ALTIN ALMALI MI YOKSA SATMALI MI?

Yatırımcıların "Altın almalı mı, yoksa satmalı mı?" sorusuna cevap veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "tam zamanı" diyerek tarih verdi.

SABREDEN YATIRIMCIYI TEBRİK EDİYORUM

Kişisel Youtube hesabı üzerinden altın fiyatlarıyla ilgili son analizini yapan İslam Memiş, 4 bin TL üstünden altın almayan yatırımcıyı tebrik etti. İslam Memiş, "4 bin TL seviyesi altında alım için sık sık uyarmıştım. 4 bin 300 lira seviyesinden almayan sabreden herkesi tebrik ediyorum." dedi.

GRAM ALTINDA DALGALANMA SÜRECEK

"Gram altın ne zaman almalı? sorusuna cevap veren İslam Memiş, "Gram altın için alma zamanıdır. Devamında yukarı yönlü hareketlerde 4 bin 100-170 seviyesinde tepki alımı alarak yukarıda göreceğiz. Tekrar 4 bin TL seviyesi altına gerileyecek. Böyle bir dalgalanma olacak. Biz maliyet düşürmek iki üç hamle yapacağız. Ve istediğimiz rakamları cebimize koyacağız. Dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi gerekiyor." diye konuştu.

KÂR OLARAK HANEMİZE YAZACAĞIZ

Altın fiyatlarında beklentilerinin değişmediğini söyleyen Memiş, Ons Altın ve gram altın tarafında 3 bin 800-2 bin 800 dolar beklentimde değişiklik yok. Riske atmamak için iki üç hamle yapma suretiyle bu aradaki makası kar olarak hanemize yazacağız. Gümüşün ons fiyatı 31.85 dolar seviyesinde. Destek seviyelerini takip edeceğiz ama daha önce yüzde 50 alım yapan arkadaşlarımız vardı. Bu tarafta yüzde 50 alım için biraz beklenmeli. Gümüşün gram fiyatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gram gümüş almak isteyenler için bugün güzel gün." ifadelerini kullandı.