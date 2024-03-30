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Haberler > Ekonomi > Bu hafta en çok altın kazandırdı

Bu hafta en çok altın kazandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu hafta en çok altın kazandırdı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,34, altının gram fiyatı yüzde 3,84, dolar/TL yüzde 1,17, euro/TL yüzde 1,23 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.749,00 ve en yüksek 9.336,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,34 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.

ÇEYREK 4 BİN 200 LİRAYA ÇIKTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,84 artışla 2 bin 327 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 8,92 artarak 16 bin 402 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 683 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 4 bin 200 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ 

Bu hafta ABD doları, yüzde 1,17 değer kazanarak 32,3860 liraya, euro yüzde 1,23 artışla 35,0580 liraya yükseldi. Yatırım fonları, bu hafta yüzde 0,29 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,93 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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