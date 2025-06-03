Buğday, arpa... 2025 hububat alım fiyatları açıklandı! İşte ton başına ödenecek destek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirledi. Açıklanan fiyatlara ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere ton başına 2 bin 520 lira destek ödemesi de yapılacak.

TMO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'de hububat hasadının mayısta lokal olarak başladığı ve bugün itibarıyla ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olduğu bildirildi.

600'DEN FAZLA NOKTADA ALIM YAPILACAK

Hasat yapan üreticilere depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO tarafından 12 Mayıs'tan itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpanın taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığı belirtilen açıklamada, TMO'nun 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacağı duyuruldu.

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HUBUBAT ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Açıklamada, hububat hasadı ve piyasaların yakından takip edildiği, gelinen noktada TMO'nun hububat alım fiyatlarını açıklamasının uygun görüldüğü belirtilerek, "2025 yılı TMO hububat alım fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına, makarnalık buğday ve ekmekli buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

30 GÜN İÇİNDE HESAPLARA YATIRILACAK

Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteğinin, yeni destekleme modelinde 'temel destek' ve üretim planlamasına uyulması halinde 'planlı üretim desteği' olarak verileceğine işaret edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: