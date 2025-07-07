Bursalılar güne zamla uyandı! İşte yeni toplu taşıma ücretleri

Bursa'da toplu taşımaya zam geldi. Bugün itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet fiyatı 26 liradan 35 liraya çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş tarafından yapılan zamlı tarife, 7 Temmuz itibariyle geçerli oldu. Tarifeye göre, BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında ücretler yeniden belirlendi.

Yapılan yeni zam ile birlikte 26 lira olan tam bilet fiyatı 35 lira olurken, 6,5 lira olan öğrenci bilet fiyatı ise 8,5 liraya çıktı.

BursaRay ve otobüs ücretleri şu şekilde oldu;

Tam bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (1 durak) 8,5 lira,

BursaRay (6-11 durak) 26,5 lira,

BursaRay normal hat 35 lira,

Besleme hatları 31 lira,

Kısa hat otobüsler 33 lira,

Uzun hat otobüsler 44 lira,

Tramvay (T1, T2, T3) 27,5 lira,

Özel ring hatları 26,5 lira.

Öğrenci biletleri ise aşağıdaki gibi düzenlendi;

Öğrenci bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (merkez hat) 8,75 lira

Besleme hatları 7,75 lira

Kısa hat otobüs 8,25 lira

Uzun hat otobüs 11 lira

Tramvay (T1, T2, T3) 6,90 lira

Özel ring 6,5 lira.

İlçeler arası ulaşımda da yapılan zam ve diğer detaylara https://www.burulas.com.tr/fiyat-tarifeleri/ adresinden ulaşılabilir.