Bütün ülkeler buna kilitlendi! İşte Trump’lı dünyayı bekleyen 4 kritik gelişme

ABD’de kasımda gerçekleşecek seçimler için geri sayım sürerken gözler, büyük avantaj yakalayan başkan adayı Trump’ın politikalarına çevrildi. Bu anlamda dünyada yüksek gümrük vergilerine dayalı ticaret savaşlarının başlaması, yeşil enerji yatırımlarının sekteye uğraması, Rusya-Ukrayna savaşının son bulması ve ABD’de yasa dışı göçmenlerin büyük zorluklara maruz kalması gibi 4 kritik gelişme, bütün ülkeler tarafından takip edilecek.

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TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ABD’de yaklaşan “Başkanlık” seçimleri öncesinde Biden’ın resmen adaylıktan çekilmesi, zaten avantajlı konumda bulunan Başkan Adayı Trump’ın önünü daha fazla açtı. Gözler Demokratlara çevrilirken; Biden yerine öne çıkan Kamala Harris ve Michelle Obama isimlerine, Trump karşısında fazla şans tanınmıyor.

TRUMP NASIL POLİTİKA İZLEYECEK?

Şimdi dikkatler, önceki dönemde ABD Başkanlığı yapmış Donald Trump’ın muhtemel politikalarına çevrildi. Trump’ın; özellikle göçmenler, uluslararası ticaret, enerji ve jeopolitik gelişmeler konusunda kritik adımlar atması ve bunların, dünya genelinde önemli yansımaları bekleniyor.

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1- TİCARET POLİTİKALARI

Trump’ın, bütün ülkelerle gerçekleşen ticarette %10 oranında genel bir gümrük vergisi getirebileceği ancak Çin'den gelen ürünlere karşı bu vergi oranlarını %60'a kadar yükseltebileceği ifade ediliyor.

Böylece Trump’ın, Amerikan mallarının ABD’de üretilmesini teşvik edeceği ve ülkesinde yerli üretimi destekleyeceği belirtiliyor.

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2- ENERJİ POLİTİKALARI

“Yeşil Enerji” yatırımlarını desteklemediği bilinen Trump’ın, özellikle elektrikli araçlara sağlanan vergi, finansman ve benzeri ayrıcalıkları kaldırması bekleniyor. Bu politikanın, dünya genelinde de yankı bulması ve “yeşil enerji” yatırımlarının zaman zaman sorgulanması bekleniyor.

Trump; yeşil enerji için ayrılan bütçeyi, köprü ve yol gibi alt yapı yatırımlarına ayıracağını söyledi. Ayıraca; özellikle Meksika ve Çin’e kayan elektrikli araç endüstrisini de, gerekirse yüksek gümrük vergileriyle birlikte tekrar ABD’ye getirmek istediğini vadediyor.

3- DIŞ POLİTİKA

Dünyanın en sıcak dış politika gündemi, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş… Biden yönetimindeki ABD Kongresi, geçtiğimiz aylarda Ukrayna’ya 60 milyar dolarlık yardımı onaylamıştı. Trump ise başkan seçilirse, Ukrayna’ya, ABD’den askeri yardımların kesileceğini söyledi. Böylece Karadeniz’in kuzeyindeki savaşın da son bulma ihtimali güçleniyor. Trump’ın İsrail ve İran politikaları konusunda farklı bir tutumu ise şimdilik gözlenmiyor.

4- GÖÇMEN POLİTİKALARI

ABD Başkan Adayı Trump'ın; özellikle kaçak konumuna düşmüş göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve onlara yardımların kesilmesi gibi politikaları da hayata geçirmesi bekleniyor. ABD’nin, dünyanın dört bir yanından “düzensiz göçmen işgaline uğradığını” öne süren Trump; en büyük sınır dışı operasyonunu başlatma sözü verdi.