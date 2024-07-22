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ETF’ler için son 24 saat! Ethereum’a ne kadar para girecek? Fiyatlar nereye gidecek?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ETF’ler için son 24 saat! Ethereum’a ne kadar para girecek? Fiyatlar nereye gidecek?

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ethereum’da son dakika! 22 Temmuz 2024 Ethereum fiyatı 3470 dolara yakın seviyelerden haftaya başlıyor. ABD borsalarında aylardır beklenen oluyor! Ethereum ETF’leri yarın işleme açılacak. Chicago Opsiyon Borsası, birçok ABD’li fonun ETF’lerini işlem sırasına ekliyor. ETF rüzgarının etkisiyle birlikte ETH için hedef fiyatlar, 4800-8000 dolar aralığında değişiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto piyasalarının ikinci büyük para birimi olan Ethereum’da tarihî bir beklenti gerçekleşiyor. ABD’de uzun süredir devam eden ETF’lerin (fonların) işleme açılma süreci nihayete erdi. Chicago Opsiyon Borsası, ABD’li fonların ETF’lerini yarın işlem sırasına ekleyeceğini açıkladı. Şimdi gözler, ETF kanalıyla Ethereum’a gerçekleşecek para girişine çevrildi.

22 TEMMUZ ETHEREUM FİYATI

Küresel piyasalarda Ethereum fiyatı, kritik gelişme öncesinde 3470 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Bu yıl en yüksek 4100 doları gören Ethereum’da, tarihi zirve ise 4800 dolarda bulunuyor. Temmuz başında 2800 dolar sınırına kadar çekilen Ethereum’da, o tarihten itibaren yaklaşık %25 yükseliş gerçekleşti.

BU FONLARA DİKKAT!

Chicago’da ilk listelenecek ETF’lerin; Fidelity, VanEck, 21Shares gibi, BTC ETF’lerine de yüksek ilgi gösteren fonlara ait olacağı belirtildi. Ardından bunlara BlackRock ve Grayscale gibi daha büyük oyuncuların da ekleneceği ifade ediliyor.

ETF’LERE NE KADAR PARA GİRER?

Standart Chartered; Ethereum ETF’lerine 15-45 milyar dolar aralığında ciddi bir para girişi öngörüyor.

Steno Research ise 15-20 milyar dolarlık net bir giriş beklediğini duyurdu.

JPMorgan ve Citibank ise Bitcoin’e giren paranın az bir miktarının Ethereum ETF’lerine yönelebileceğini tahmin ediyor. Citi’nin raporu 4,7-5,4 milyar dolar aralığında bir rakama işaret ediyor.

ETHEREUM 2024 HEDEF FİYAT

Para girişi ile birlikte fiyatlarda da yükseliş beklentisi öne çıkarken; QCP Capital, Ethereum’un yıl sonunda 4800 dolara ulaşmasını bekliyor.

Steno Research aynı süreçte 6500 dolarlık hedef fiyat öngörüyor.

Standart Chartered en iddialı tahminde bulunuyor. Bu kuruma göre Ethereum 8000 doları görebilir.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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