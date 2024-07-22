Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayınladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e, dolar tahmini ise 37,75 TL'den 37,37 TL'ye geriledi.

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Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,52'den 42,95'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 oldu.

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DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi ise 37,75 TL'den 37,37 TL'ye düştü. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 42,52 TL olarak belirlendi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken, bu anket döneminde yüzde 50,30 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 oldu. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,7'ten yüzde 3,6'ya geriledi.