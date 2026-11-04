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Ekonomi

Büyük projeler yolda: Dünya Bankasından 23 milyar dolarlık destek

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Büyük projeler yolda: Dünya Bankasından 23 milyar dolarlık destek
Başlık ResmiBüyük projeler yolda: Dünya Bankasından 23 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası ve IFC, son mali yılda Türkiye'ye 11 milyar doları aşkın finansman sağladı. Büyüklüğü 23 milyar dolara ulaşan projelerle Türkiye'yi en çok desteklenen ülke konumuna getiren banka, enerji ve demir yolu yatırımları başta olmak üzere 4 milyar dolarlık ilave kaynak sağlamaya hazırlanıyor.

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|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Dünya Bankası, haziran sonunda tamamlanan mali yılda Türkiye’ye 5,6 milyar dolar finansman sağladı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean Christophe Carret, yeni mali yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave finansman için çalışmaların sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin geçen yıl gelişmekte olan ekonomilere ayrılan kaynaklardan en fazla yararlanan ülke olduğunu söyledi.

YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI ENERJİ VE DEMİR YOLU

Türkiye’de uygulama aşamasındaki Dünya Bankası destekli projelerin toplam büyüklüğünün 23 milyar dolara ulaştığını aktaran Carret, yeni iş birliği alanlarının enerji ve demir yolu yatırımları olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ilk yüksek gerilim doğru akım (HVDC) elektrik koridoru için TEİAŞ ile görüşmelerin sürdüğünü bildiren Carret, Orta Koridor'un yanı sıra Güney Koridor'u ve organize sanayi bölgelerinin demir yolu bağlantılarının da gündemde olduğunu ifade etti.

İş dünyası ve özel sektöre yönelik destekleri aktaran IFC Türkiye Direktörü Lisa Kaestner ise haziran sonunda tamamlanan 2026 mali yılında Türkiye'de 5,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. IFC'nin son 10 yılda Türkiye'ye sağladığı finansmanın yaklaşık 25 milyar dolara ulaştığını belirten Kaestner, kurumun Türkiye'deki yatırımlarını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Kaestner ayrıca, 2023 depremlerinden etkilenen bölgedeki mikro ve küçük işletmelere Türk bankaları aracılığıyla 530 milyon dolar finansman aktarıldığını bildirdi.

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