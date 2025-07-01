Büyükşehir belediyesi "market" açtı! 550 ürün uygun fiyatla satılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaş için önemli bir hizmete daha imza atıyor. Üretici ile tüketiciyi buluşturmayı amaçlayan belediye, Samsun Market'i hizmete alıyor. Yerli üreticiler ve kooperatiflerin ürünlerinin uygun fiyatlarla satılacağı market, 2 Temmuz Çarşamba günü kapılarını açacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni projeleri hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehirde bir ilke daha imza atarak "Samsun Market"i hizmete sunuyor. Market, kadın kooperatifleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından üretici kooperatiflerin ve Samsun’daki yerli üreticilerin toplam 550 kalem ürününü vatandaşlarla buluşturacak.

DOĞAL VE UYGUN FİYATLI ÜRÜNLER SATIŞTA OLACAK

Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Sokak No:49’da, Çiftlik Otoparkı’nın üst katında yer alan Samsun Market, 2 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 09.00–21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market, kaliteli ve doğal ürünlerin uygun fiyatla Samsunlulara sunulacağı bir sosyal dayanışma noktası olacak.

BAŞKAN DOĞAN'DAN AÇILIŞ ÖNCESİ ZİYARET

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, açılış öncesi market alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Samsun Market’in hem üreticiye hem de tüketiciye katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Doğan, "Her alanda üreticilerimizi desteklerken hemşehrilerimizin de yanında olmayı sürdürüyoruz. Üretimde verdiğimiz desteği, satışta da sürdürerek çiftçilerimizin ve kooperatiflerimizin ürettiklerini vatandaşlarımızla doğrudan buluşturacağız. Samsun Market bu anlamda önemli bir boşluğu dolduracak" dedi.

"ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Başkan Halit Doğan, "Yerli üretici ve kooperatiflerimizin destekleneceği, hemşehrilerimizin kaliteli ve doğal ürünleri uygun fiyata satın alabileceği marketimiz şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.