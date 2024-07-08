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BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! İmzalar atıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Byd, Yatırım, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde imzalanan anlaşmayla, Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırımla elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kuracak. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'de büyük bir yatırım hamlesi başlattı. Yatırım anlaşması, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından imzalandı.

BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! İmzalar atıldı - 1. Resim

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma çerçevesinde BYD, Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli bir elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kuracak.

Ayrıca, sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir Ar-Ge merkezi de kurulacak. Tesiste, 2026 yılının sonunda üretime başlanması hedefleniyor ve 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: (Elektrikli araç üreticisi BYD firmasının yatırımı) 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste 5 bin kişiye doğrudan istihdam planlanıyor

BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! İmzalar atıldı - 2. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AĞIRLADI

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulün ardından BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında BYD'nin Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik imzalanan anlaşma törenine katıldı.

BYD'den Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım! İmzalar atıldı - 3. Resim

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulün ardından Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı törende, anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı.

İmza töreninin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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