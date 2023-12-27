Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyede son adım! Paralar hazır, ödeme takvimi için gözler SGK'da

27 Aralık 2023 09:13 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:11

Milyonlarca emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatacağını merakla bekliyor. Hükümet, çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin ardından çalışan emeklilere içinde harekete geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlandı.

İKRAMİYE ÖDEMELERİNDE SON ADIM

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri tamamlanmasının ardından çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödenmesinin de içinde yer aldığı 86 maddelik torba yasa görüşmelerine kaldığı yerden devam etti. Dün Meclis Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. İkramiyeyi içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının adından ödemeler hesaplara geçecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE ÖDEMESİ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün çalışan emeklilere ikramiye ödemeleri için "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Işıkhan daha önce de ikramiye ödemelerinin yasa çalışmaları tamamlandıktan iki gün sonra yapılacağını söylemişti. Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmayan emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimizin için de kanun teklifi TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

BANKALARA TALİMAT VERİLDİ, GÖZLER SGK'DA

Kasım ayında çalışmayan 10 milyon 429 bin 922 emekliye ikramiye ödemeleri yapılmıştı. Ödeme almayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme için bankalara talimat verildi. Çalışmayan emeklilere toplamda 23 milyar lira ödeme yapılacak. Ödemeler için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrildi. SGK bugün bir ödeme takvimi açıklayacak.

İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışmayan SSK emeklileri ikramiyelerini 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde maaş ödeme takvimine göre almıştı. Ancak çalışan emekliler için durum biraz farklı olacak.

Torba yasanın bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyeler için SGK tarafından ödeme takvimi açıklanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklilerine ödemelerin en geç 29 Aralık'a kadar ödemelerin yapılması bekleniyor.