25 Aralık 2023 09:12 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 09:13

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin ardından çalışan emeklilere verilecek olan ikramiye için geri sayım başladı. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesine ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşümeler devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve iki güne işaret etmişti. Meclis'te bütçe görüşmeleri bugün sona eriyor. Mecliste ikramiyeyide içeren torba yasa görüşmeleri yeniden başlıyor. Peki 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? İşte ayrıntılar...

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI, SIRADA İKRAMİYE VAR

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri tamamlandı. Teklif, bugün oylamaya sunulacak. Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul’da çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödenmesinin de içinde yer aldığı 86 maddelik torba yasa görüşmelerine kaldığı yerden devam edilecek. Teklifin en geç 27 Aralık Çarşamba günü yasalaşması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri'nde önemli değerlendirmelerde bulunmuş ve tarih vermişti. Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere ikramiye ödemelerinin görüşmeler tamamlandıktan sonra iki gün içinde yapılacağını duyurmuştu. Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmayan emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimizin için de kanun teklifi TBMM’de kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödemeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

BANKALARA TALİMAT VERİLDİ

Kasım ayında çalışmayan 10 milyon 429 bin 922 emekliye ikramiye ödemeleri yapılmıştı. Ödeme almayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme için bankalara talimat verildi. Çalışmayan emeklilere toplamda 23 milyar lira ödeme yapılacak.

İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışmayan SSK emeklileri ikramiyelerini 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde maaş ödeme takvimine göre almıştı. Ancak çalışan emekliler için durum biraz farklı olacak.

Torba yasanın 27 Aralık Çarşamba günü Meclis'ten geçip yasalaşması, 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ikramiyelerin SGK tarafından 29 Aralık'ta ödemelerin yapılması bekleniyor.

Buna göre çalışan SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklilerine 5 bin TL ikramiye ödemeleri aynı gün hesaplarına aktarılacak.