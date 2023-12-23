Asgari ücret, emekli ve memur zammı için önemli açıklama! Cevdet Yılmaz oran verdi, 'elimizden geleni yapacağız'

23 Aralık 2023 10:12 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 10:12

Memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur ve asgari ücretli çalışanların yeni yıl maaşlarının belirlenmesine günler kaldı. Konuya ilişkin TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret için 'ellerinden geleni yapacaklarını' belirterek, memur ve memur emeklisine maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 CİVARINDA ZAM

En düşük SSK aylığının 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla 7 bin 617 liraya yükseltildiğini ifade eden Yılmaz, reel artışın yüzde 93 olarak gerçekleştiğini söyledi. En düşük tarım Bağ-Kur emekli aylığının 2002 yılında 66 lira olduğunu belirten Yılmaz, bugün ise 7 bin 500 lira olduğunu ifade etti. Yılmaz, Bağ-Kur emeklilerinde reel artışın yüzde 642 seviyesinde olduğunu belirterek, beklenen memur ve memur emeklisi zam oranını açıkladı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"2002 yılında 149 lira olan en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı, bugün 7 bin 500 liradır, reel artış yüzde 228 olmuştur. 2002 yılında sadece 24 lira olan 65 yaş üstü aylığı, 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla 2 bin 348 liraya yükselmiştir. Reel artış yüzde 524 seviyesindedir.

Öte yandan 2024 yılı ocak ayında memur emeklilerinin emekli aylıkları, memurlar gibi hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme gereği alınacak ücretler dahil edildiğinde yüzde 50 civarında olacaktır. Diğer emeklilerimiz için de yasal çerçeve içerisinde, çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyecek bir anlayış içinde gerçekleştirilecektir."

ASGARİ ÜCRET İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Asgari ücret ile ilgili sorulara da yanıt veren Yılmaz, asgari ücrette 2023 yılının ocak ayında yüzde 54,7, temmuz ayında yüzde 34 olmak üzere kümülatif olarak yüzde 107,3 artış yapıldığını söyledi. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücretin 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla 11 bin 402 liraya çıktığını hatırlatan Yılmaz, reel artışın yüzde 303 seviyesinde olduğunu belirtti.

2024 yılında asgari ücretin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Burada sosyal diyalog mekanizması işliyor. Kamu tarafı, özel sektör, çalışan tarafı var. Bu üçü arasında bir müzakere yürütülüyor" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun müzakerelerinin sonucunu görmeden herhangi bir rakam telaffuz etmenin doğru olmayacağını ifade eden Yılmaz, hiçbir zaman çalışanları enflasyona ezdirmediklerinin altını çizdi.

Asgari ücret için çalışanın refahını öncelediklerini belirten Yılmaz, "Elimizdeki tüm imkanlarla hareket edeceğiz. Ancak burada bir denge söz konusu. Bir taraftan çalışanlarımızın refah talepleri var, diğer taraftan işletmelerimizin rekabet gücü, istihdamı, kayıt dışına kaymama meselesi var. Bu ikisi arasında bir denge oluşmak durumunda" diye konuştu.