Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan işsizlik ve büyüme açıklaması

15 Aralık 2023 16:47 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 16:47

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gerçekleştirilen ve Society 5.0 sıfır temasıyla toplanan ‘İstanbul İnsan Kaynakları Forumu’nda ‘Yetkin İnsan, Lider Türkiye’ ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ve vatandaşlar katıldı. ‘Yetkin İnsan, Lider Türkiye’ ödül töreninde, ödül kazananlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden aldı.

ÜNİVERİSTE MEZUNLARININ İŞ GÜCÜNE KATILIMI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Üniversitelerin mezun iş gücüne katılım performanslarını düzenli olarak ölçen bir sistem kurduklarını söyleyen Yılmaz, işsizlik oranlarındaki gerilemelere ilişkin rakamları da paylaştı. Bu sene yakalanan işsizlik oranının 11 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları söyledi:

"2023 yılında yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz. Bu yılın 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Son çeyrekte, üçüncü çeyrekte 5,9 büyümemiz var. Yıl sonunu da inşallah 4,4 gibi bir rakamla kapatmayı umut ediyoruz. Dünyanın daraldığı, Avrupa'da özellikle durgunluğun yaşandığı, depremin yaşandığı, çevremizde jeopolitik birçok olumsuz gelişmenin yaşandığı bir dönemde gösterdiğimiz bu büyüme performansı çok önemli. Bunun istihdama da yansıdığını görüyoruz. Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin istihdamı 504 bin kişi artmış ve işsizlik oranımız 0,9 puan azalarak yüzde 9,1'e gerilemiştir. Ekim ayında TÜİK'in yayınladığı işsizlik oranımıza göre ise şu anda işsizliğimiz yüzde 8,5 düzeyinde. Bu son 11 yılın en düşük işsizlik oranı."

GENÇ İŞSİZLİK RAKAMLARININ DÜŞÜŞÜ SEVİNDİRİCİ

Cevdet Yılmaz, genç işsizlik rakamlarındaki düşüsün sevindirici olduğunu belirterek, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizliği ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 puan düşmüş durumda. Bu önemli bir performans." dedi.

Gençlerde işsizliğin tüm dünyada ortalamanın üstünde olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çünkü hayata yeni başlıyorlar, yeni tecrübeler kazanıyorlar. Gençlerde işsizlik daha yüksek olur. Bizde şu anda yüzde 16,4'lere kadar düşmüş durumda. 4-5 yıl önceki rakamlara bakarsanız yüzde 25'ler civarındaydı. Oralardan yüzde 16'lara kadar gerilemiş durumdayız. Ekimdeki istihdam artışında da özellikle kadınların ve gençlerin istihdamındaki artışı dikkati çekici ve sevindirici." ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİKTE TEK HANELİ RAKAMLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütün politikalarıyla özellikle genç istihdamını artırmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Orta Vadeli Programımızda işsizliği bu yıl sonunda 10,1 olarak tahmin etmiştik. Son gelen rakamlar olumlu yönde bir sürpriz olduğunu gösteriyor. Büyük bir ihtimalle bu yılı tek haneli işsizlik rakamıyla kapatmış olacağız." diye konuştu.

Esnek çalışma modellerinin geliştirilmesinin planlarında olduğunun altını çizen Yılmaz, Kovid-19 salgını döneminde, uzaktan ve kısmi gibi farklı çalışma modelleriyle kadınlar ve gençlerin istihdam piyasalarına girmelerindeki artışın kıymetli olduğunu, sonraki yıllarda bu modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Yılmaz, çalışmalarını uluslararası platformlara da taşıdıklarını ifade ederek, "Türk Devletleri Teşkilatı son dönemde dünyada oluşturulan en önemli bölgesel entegrasyonlardan bir tanesi. Burada da 'Türk Dünyası İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitüsü' gibi çok kritik bir projeyi paydaşlarımızla başlatmış durumdayız. Buradaki tecrübe paylaşımı ve ortak çalışmalar da son derece kıymetli. Bugünün dünyasında arık sadece kendi sınırlarımız içindeki şartlara bakamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Biz de tüm politikalarımızda genç istihdamını arttırmaya çalışıyoruz. Orta vadeli programımızda işsizliğin yılsonunda 10,1 olarak tahmin etmiştik ama bu son gelen rakamlarla olumlu bir yönde bir sürpriz olduğunu gösteriyor. Muhtemelen bu yılı tek haneli bir işsizlik rakamıyla kapatmış olacağız” şeklinde konuştu.