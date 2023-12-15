Bakan Şimşek'ten 2 trilyon dolarlık fon yöneticileriyle ilk temas! Görüşmeler çok verimli geçti

15 Aralık 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 12:02

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Körfez ülkeleri, Hindistan, ABD, İngiltere ve Fas'ta gerçekleştirdiği ekonomik temasların ardından yeni yatırımcı turuna çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İspanya'da 2 trilyon doları yöneten fon yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyleyen Şimşek, yatırım iştahını canlandıracak yolu açıkladı.

2 TİRİLYON DOLARLIK GÖRÜŞME ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İspanya'da dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılara ilişkin soslya medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Uluslararası yatırımcı toplantılarının İspanya'da devam ettiğini söyleyen Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar.

Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."