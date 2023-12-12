Mehmet Şimşek: Kira fiyatlarında gerileme başladı

12 Aralık 2023 11:07 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:33

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mehmet Şimşek, deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmaların hızlanarak devam ettiğini vurguladı. 2024 yılında konut arzının daha da artacağını belirten Şimşek, kira fiyatlardaki esnekliğin artmasının enflasyonla mücadeleye katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

KİRA FİYATLARI 3 YIL SONRA GERİLEDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre; İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki kira fiyatları son 3 yıldır artıyordu. Yükseliş nedeniyle emlak sektörü ev sahiplerilerinin, kiracıların ve devletin odağına otururken, Airbnb gibi uygulamalar yasal mevzuat getirilerek düzenlendi. Konut kredisi faizlerinin de artmasıyla emlak satışlar düşüşe geçti, kiralık evlerin sayısı ise arttı. Bu da, İstanbul’da üç yılın ardından kira fiyatlarının düşmesine neden oldu.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ

TÜİK verileri de emlak sektöründeki fiyat düşüşünü destekledi. Aralık ayı verilerine göre; bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37,54 ile konut oldu. Ev ve işyerleri için kira artış oranı TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. Kasım ayında on iki aylık enflasyon yüzde 53,40 olarak gerçekleşti. Böylelikle Aralık ay için iş yeri ve konut kira artış oranı netleşmiş oldu.

Konut fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar nedeniyle 2022 Ocak ayından bu yana yüzde 25'lik kira sınırı uygulanmaya devam ediyor. 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılan karar nedeniyle konutlarda yüzde 55,30'luk zam oranı yerine yüzde 25 zam uygulanmaya devam edecek.