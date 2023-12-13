Cevdet Yılmaz: Dar gelirliden almadan vergiyi tabana yayacağız

13 Aralık 2023 03:11 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 03:12

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde vergi konusunda önemli reformlar yapacaklarını söyledi. TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Yılmaz, dolaysız vergilerin payını artırarak vergi tabanını genişleteceklerini bildirdi. Söz konusu adımın, toplam vergilerin artacağı anlamına gelmediğini dile getiren Yılmaz “Toplam vergiler içinde dolaysız vergilerin payını yükselteceğiz; vergilemede basitlik sağlayacağız” dedi. Etkin olmayan istisnalarını kaldıracaklarını belirten Yılmaz, “İstisnaların çoğu ya bir sosyal amaca matuf veya bir teşvik politikasının gereği aslında. Ama varsa etkin olmayan istisnalar, bunları da tabii ki kaldıracağız. Döviz kazandırıcı faaliyetleri destekleyeceğiz, vergi güvenliğini artıracağız” diye konuştu.

Vergiyi tabana yayarak, aynı alanda herkesin vergisini vermesini sağlayacaklarını vurgulayan Yılmaz şunları kaydetti: Vergiyi tabana yaymak, dar gelirliden vergi almak demek değil, vergi vermeyenden vergi almak demek. Vergi veren var, vermeyen var. Bu, ‘Herkes vergisini versin, birinden alayım, diğerinden almayayım olmasın’, anlamına geliyor. Yoksa ‘aşağıdakilerden vergi alalım, yukarıdakilerden almayalım’ kesinlikle böyle bir anlayışımız yok. Tam aksine, kurumlar vergisinde bir düzenleme yaptık. Finansal kurumlardan, bankalardan yüzde 30 kurumlar vergisi alıyoruz; normal firmalardan yüzde 25, ihracatçılardan yüzde 20 alıyoruz. Yine, son yıllarda çok sayıda düzenlemeler yaptık. Mesela, asgari ücreti vergi dışı bıraktık. Sadece bu, 600 milyar liralık bir vergi gelirinden vazgeçmek demek. Esnaf muafiyetinin kapsamını genişlettik, 900 bin esnafımız bundan faydalandı. Vergisini düzenli ödeyen mükellefe de teşvikler getirdik. Aynı zamanda, geniş kitlelerin kullandığı ürünlerde KDV indirimleri yaptık.

GELİR DAĞILIMI DİKKATE ALINACAK

Dolaylı vergileri ayarlarken gelir dağılımını da düşünerek hareket ettiklerini aktaran Yılmaz “Mesela, geniş kitlelerin tükettiği gıda da KDV’yi çok daha düşük tutuyoruz, lüks ürünlerde çok daha yüksek tutuyoruz. İthal ürünlerde de daha yüksek, yurt içindeki ürünlerde daha düşük. Dolaylı vergiyi herkes ödüyor ama tüketim kalıpları farklı. Dolayısıyla dar gelirli vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde dolaylı vergi oranlarımızı ayarlıyoruz” diye konuştu.