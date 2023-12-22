Cevdet Yılmaz enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı

22 Aralık 2023 11:38 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 11:41

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Finansın Geleceği Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Mesajında Yılmaz, enflasyon hedefinin gerçekleştirilmesinin finansman maliyetinin düşürülmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İstanbul'un küresel bir Finans Merkezi haline getirileceğini belirten Yılmaz, Mayıs ayındaki seçimlere değindi.

KALKINMA PLANI, OVP VE BÜTÇE İLE İSTİKRAR SAĞLANDI

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığını söyleyen Yılmaz, "Siyasi istikrar ve güven pekişti" dedi.

Sözlerine devam eden Yılmaz, "12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve bütçe ile politika belirsizlikleri de ortadan kalktı. Öngörülebilirlik sağlandı" ifadesini kullandı.

ENFLASYON 2024'ÜN İKİNCİ YARISINDA DÜŞECEK

Enflasyonun hedeflerle uyumlu bir patikaya girdiğinin altını çizen Yılmaz, "Ağustos ayından itibaren aylık enflasyon güçlü bir ivme ile geriledi. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü. Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.