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Ekonomi

Çameli'nde ceviz ve fasulye fiyatları belirlendi

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Çameli'nde ceviz ve fasulye fiyatları belirlendi
Başlık ResmiÇameli'nde ceviz ve fasulye fiyatları belirlendi

Çameli'nde, üreticilerin katılımı ve ortak kararıyla ceviz ve fasulye için ortalama tavsiye edilen fiyatlar belirlendi.

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Çameli Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı; Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ve Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Yavuz'un öncülüğünde yapıldı. Bölgenin önemli tarım ürünlerinin ele alındığı toplantıda, üreticilerin görüşleri doğrultusunda fiyatlar oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından tavsiye edilen ortalama fiyatlar şu şekilde belirlendi:

  • Yaş Ceviz (Kilogram): 50 TL
  • Kuru Ceviz (Kilogram): 300 TL
  • Fasulye (Kilogram): 180 TL

Toplantı sonunda alınan kararların tüm üreticilere hayırlı ve uğurlu olması temenni edildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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