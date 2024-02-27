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    • Haberler > Ekonomi > Çamurdan gelen lezzet! Depremzede kadınların gelir kapısı oldu

    Çamurdan gelen lezzet! Depremzede kadınların gelir kapısı oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Çamurdan gelen lezzet! Depremzede kadınların gelir kapısı oldu
    Depremzede, Hatay, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Depremin vurduğu Hatay'da ev kadınları, çamurdan inşa edilen tandırda pişirdikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. 

    Hatay'da çamurdan yapılan tandır bölge halkının vazgeçilmezleri arasında. Her evin bahçesinde mutlaka bulunan tandır, Samandağ ilçesinde depremzede kadınların gelir kapısı oldu. Kapısuyu Mahallesi'nde 50 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Baykuş, tandırda pişirdiği; ekmek, biberli ekmek ve gözlemeyi satarak geçimini sağlıyor.

    Çamurdan gelen lezzet! Depremzede kadınların gelir kapısı oldu - 1. Resim

    "13 YILDIR TANDIR EKMEĞİ, GÖZLEME YAPIYORUM" 

    17 yıldır tandırda ekmek yaparak aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Ayşe Baykuş, "13 yıldır tandır ekmeği, gözleme ve biberli yapmaktayım. Gözleme yaparken patates, ıspanak, semizotu kullanıyorum. Biberlimizde ise çökelek, çörek otu, küncü, zahter ve zeytinyağı kullanıyorum. Bunların hepsi doğal kendi el emeğimiz ile yaptığımız ürünler" dedi.

    Çamurdan gelen lezzet! Depremzede kadınların gelir kapısı oldu - 2. Resim

    Bölge halkının vazgeçilmez lezzetinin tarifini veren Baykuş, "Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz. Zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Ardından hamurunu mayalıyoruz ve mayalı hamurla biberli ve gözlememizi yapıyoruz. Tandır işini yaparken mutluyum, ailemle birlikte yapıyorum" diye konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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