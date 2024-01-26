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    • Canlı yayında dikkat çeken iddia: Emeklilere 4'er bin TL daha zam yapılacak

    Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Emeklilere seyyanen zam yapılacağını söyleyen Kahveci, seçim öncesi maaşlara 4'er bin TL zam yapılacağını öne sürdü.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Canlı yayında dikkat çeken iddia: Emeklilere 4&#039;er bin TL daha zam yapılacak
    Emekli, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca emeklinin maaş zammı geçtiğimiz günlerde netleşti. 6 aylık enflasyona göre yüzde 37,6 oranında zam alan emeklilerin zammı önce yüzde 5 ek zamla yüzde 42,6'ya yükseltildi. Ancak oranın yetersiz olması nedeniyle oran memur zam oranına çıkarıldı.

    ZAM ORANI YÜZDE 49,25'E ÇIKARILDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zammının yüzde 49,25 olarak uygulanacağını söyledi. Söz konusu karar dün de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    SEÇİM ÖNCESİ EK ZAM İDDİASI 

    Emeklilerle ilgili bir gelişme daha yaşandı. Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, katıldığı canlı yayında emeklilere seyyanen ek zam yapılacağını öne sürdü. Kahveci, seçim öncesi maaşlara 4'er bin TL daha zam geleceğini öne sürdü. 

    "HERKESE 4 BİN TL ZAM"

    Kahveci konu hakkında şunları söyledi: "Geçen gün Özgür Erdursun da bir kanalda bahsetti, muhtemelen emeklilere yüzde 49 zam da yetmeyecek, mart ayında 2 bin ile 4 bin arasında seyyanen,herkese 4 bin. Herkese 4 bin dediğim zaman şöyle düşünün, 10 bin lira maaş alana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 40 zam olmuş oluyor, 40 bin lira emekli maaşı olana 4 bin lira verdiğin zaman yüzde 10. Seyyanen rakam mutlak rakamdır. Bunları da verecekler muhtemelen, seçimi almak durumundalar. Bu harcamalar seçim sonrası verilen zamlar enflasyon olarak geri alınmak zorunda."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliZam
    Haberler > Ekonomi > Canlı yayında dikkat çeken iddia: Emeklilere 4'er bin TL daha zam yapılacak
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