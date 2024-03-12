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Haberler > Ekonomi > Kritik veri açıklandı! Cari açıkta sert düşüş...

Kritik veri açıklandı! Cari açıkta sert düşüş...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kritik veri açıklandı! Cari açıkta sert düşüş...

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verisini paylaştı. Cari denge 2024'ün ilk ayında 2 milyar 556 milyon dolar cari açık verdi. Böylece cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75.4 gerilemiş oldu.

Merkez Bankası merakla beklenen veriyi açıkladı. Buna göre, ocak ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 595 milyon dolar fazla verdi. 

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 448 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 792 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 195 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 856 milyon dolar ve 44 milyon dolar net çıkış kaydetti. 

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 661 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 1 milyar 86 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 186 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 264 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1 milyar 422 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 63 milyon dolar net artış kaydetti.

RESMİ REZERVLERDE 6 MİLYAR DOLARLIK AZALIŞ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 3 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 699 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 702 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon dolar ve 17 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 207 milyon dolar net azalış oldu.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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