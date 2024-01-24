Cenaze yakınları dikkat! Bir dilekçe ile SGK'dan paranızı alabilirsiniz

24 Ocak 2024 12:07 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 12:15

SGK, doğumdan ölüme kadar birçok riske karşı sosyal sigorta yardımı sağlıyor. Bunlardan biri de ölen sigortalının eş, çocuk ya da anne-babasına yapılan ölüm yardımı. Ancak birçok kişinin bu yardımdan haberi yok.

BİR DİLEKÇE İLE ALINABİLİR

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş bugünkü yazısında cenaze yardımıyla ilgili bilinmeyenleri kaleme aldı. Karakaş, cenaze sahiplerinin bir dilekçe ile bu parayı SGK'dan alabileceğini söyledi.

Karakaş'ın yazısı şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapmakta olduğu yardımlardan biri de halk arasında “Cenaze Parası” olarak bilinen cenaze ödeneğidir.

Ölen sigortalının yakınları bu hakkın farkında olmadığından çoğu zaman başka gerçek ve tüzel kişiler ya da belediyeler almaktadır. Cenaze ödeneği; ölen sigortalının hak sahiplerine verilmektedir. Bu ödeneği, dul ya da yetim aylığı talebinde bulunurken aynı anda SGK’dan talep edebilirsiniz.

Cenaze ödeneği sayılan kişilere ödenememesi hâlinde cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, cenaze ödeneği tutarını geçmemek üzere belgelere dayanan tutar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneği için hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile SGK’ya başvurulması şarttır.

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmektedir.

2023 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının %64,77 olarak açıklanması nedeniyle 2023 yılında 2.054,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2024 yılı için 3.385,00 TL’ye yükseltilmiştir.

Cenaze ödeneğini almamış olanlar sigortalının ölüm tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde alabilirler.

Emeklilik (yaşlılık, malullük veya vazife malullüğü) aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş olup da ölen 5510 sayılı Kanuna tabi kamu görevlisinin hak sahiplerine kendi kurumları tarafından ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması hâlinde, SGK tarafından ayrıca cenaze ödeneği ödenmemektedir."

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