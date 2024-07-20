Cevdet Yılmaz, Moody’s’in Türkiye kararını değerlendirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ilk kez Türkiye'nin kredi notunu 2 basamak birden artırdı. Moody’s Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırmasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Fitch Ratings ve Standard&Poor’s’un Türkiye'nin kredi notunu artırmasının ardından bir karar da Moody’s’den geldi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 2 basamak artırarak B3 seviyesinden B1 seviyesine yükseltti.

Türkiye'nin kredi görünümü "pozitif" olarak korundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Moody’s'in Türkiye'nin kredi notunu 2 basamak artırmasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"AMACIMIZ KALICI REFAH ARTIŞINI SAĞLAMAK"

"Dünyanın tarihsel ortalamaların altında büyüdüğü, bölgesel gerilimlerin yükseldiği, tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir ortamda, geçen yıl ilan ettiğimiz Orta Vadeli Programı (OVP) kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

Siyasi ve makroekonomik istikrar içinde, ülkemizi sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyütmeyi öngörüyoruz. Amacımız enflasyonu düşürmek, kalıcı refah artışı sağlamaktır. MB rezervlerimiz tarihi yüksek düzeylerde seyrederken, risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında OVP hedeflerimizi aşan iyileşmeler yaşanıyor.

YILMAZ'DAN EKONOMİDE KARARLILIK VURGUSU

İçeride ve uluslararası alanda güven oluşturan politikalarımız bir çok alanda olduğu gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarında da kendisini gösteriyor. Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz. Para ve maliye politikalarımızın yanı sıra yapısal reform gündemimizi de güçlü bir şekilde ele alıyoruz.

Gerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) gerekse Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çerçevesinde belirlediğimiz somut çalışmaları ekip ruhu içinde hayata geçiriyoruz. Katma değerli üretimin ve verimliliğin artığı bir ekonomik yapı ile ülkemizi güçlü yarınlara, milletimizin yaşam standartlarını daha yükseklere taşımaya kararlıyız."