Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi! 2026'yı işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, haziran ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, "Enflasyonun ana eğilimini yansıtan göstergelerdeki gerileme fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını göstermekte. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

"ORTAK ARZUMUZ ENFLASYON PROBLEMİNİN ÇÖZÜLMESİ"

Enflasyon verilerini yorumlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda düşüş dönemi başladığını belirtti. Yılmaz açıklamasında, “Enflasyonda düşüş dönemi başladı TÜFE, Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,64 oranında artmıştır. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilemiştir. Enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerileme de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını göstermektedir. Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir." dedi.

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"DEZENFLASYON SÜRECİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti: "Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz”