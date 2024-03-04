CHP lideri Özgür Özel: En düşük emekli maaşı 25 bin lira olmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarının enflasyon karşısında düşük kaldığını belirten Özel, en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lüleburgaz Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması"na katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Özel, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN LİRA OLMALI"

AK Parti iktidarını değiştirmeye geçen yıl yapılan genel seçimlerde çok yaklaşılmasına rağmen bunun gerçekleşmediğini anımsatan Özel, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Özel, emekli maaşlarının yüksek enflasyon karşısında çok düşük kaldığını, bu nedenle en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerektiğini dile getirdi.

"GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 130"

Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK), verilerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde eleştiren Özel, "Bugün itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 67. Peki gerçek enflasyon kaç? Gerçek enflasyon yüzde 130." ifadesini kullandı.

Yarına umutla bakmak isteyen herkesi oy vermeye, 31 Mart'ta sandık başına davet eden Özel, şöyle konuştu:

"2019'da İstanbul'dan, Ankara'dan başlayarak 11 büyükşehirle genel iktidarın gücünü yerelden dengelediğimiz süreçte, geçen seneki seçimlerde yüzde 51'e 49'luk duruma kadar gelip büyük bir talihsizlikle, kendi hatalarımızla o seçimi kazanamamıştık. Yarınlara umutla bakmak isteyen 'bu hükümet beni görmezden gelmesin' diyen, 'beni de hesaba katsın' diyen herkesin 31 Mart'ta bu hükümete 'bir dur bakalım' demesi lazım. Türkiye'nin bütün yoksullarını, bütün işsizlerini, bütün esnaflarını, bütün çiftçilerini, bütün emekçilerini ve bütün emeklilerini 31 Mart'ta sandıkta birleşmeye davet ediyorum."