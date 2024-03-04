Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > CHP lideri Özgür Özel: En düşük emekli maaşı 25 bin lira olmalı

CHP lideri Özgür Özel: En düşük emekli maaşı 25 bin lira olmalı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel: En düşük emekli maaşı 25 bin lira olmalı
Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarının enflasyon karşısında düşük kaldığını belirten Özel, en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lüleburgaz Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması"na katıldı. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Özel, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. 

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN LİRA OLMALI"

AK Parti iktidarını değiştirmeye geçen yıl yapılan genel seçimlerde çok yaklaşılmasına rağmen bunun gerçekleşmediğini anımsatan Özel, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Özel, emekli maaşlarının yüksek enflasyon karşısında çok düşük kaldığını, bu nedenle en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerektiğini dile getirdi.

"GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 130" 

Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK), verilerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde eleştiren Özel, "Bugün itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 67. Peki gerçek enflasyon kaç? Gerçek enflasyon yüzde 130." ifadesini kullandı.

Yarına umutla bakmak isteyen herkesi oy vermeye, 31 Mart'ta sandık başına davet eden Özel, şöyle konuştu:

"2019'da İstanbul'dan, Ankara'dan başlayarak 11 büyükşehirle genel iktidarın gücünü yerelden dengelediğimiz süreçte, geçen seneki seçimlerde yüzde 51'e 49'luk duruma kadar gelip büyük bir talihsizlikle, kendi hatalarımızla o seçimi kazanamamıştık. Yarınlara umutla bakmak isteyen 'bu hükümet beni görmezden gelmesin' diyen, 'beni de hesaba katsın' diyen herkesin 31 Mart'ta bu hükümete 'bir dur bakalım' demesi lazım. Türkiye'nin bütün yoksullarını, bütün işsizlerini, bütün esnaflarını, bütün çiftçilerini, bütün emekçilerini ve bütün emeklilerini 31 Mart'ta sandıkta birleşmeye davet ediyorum."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emekliye seçim öncesi seyyanen zam geliyor! SGK uzmanı son kulis bilgisini paylaştı - EkonomiEmekliye seçim öncesi seyyanen zam geliyor3 yıl sonra yeni tarihi rekor! 1 BTC fiyatı 1 kg altını geçti - EkonomiBitcoin'de tarihi rekor!8 Mart piyasa kapanış | "Rekorlar Haftası'nda en çok kazandıran altın! ‘Çeyrek’ 4 bin TL’yi geçti… - EkonomiEn çok kazandıran altın olduABD'de kritik veri açıklandı! Tarım dışı istihdam beklentiyi aştı - EkonomiKritik veri açıklandı! Tarım dışı istihdam beklentiyi aştıÖdemelerde sıkıntı yaşanıyordu, Rusya'dan açıklama geldi: Türkiye ile turizmde kriz yok - Ekonomi"Türkiye ile turizmde ödeme krizi yok"AB Komisyonu Başkanı: Filistin'e bu yıl sadece 250 milyon euro yardım yapacağız - EkonomiAB Komisyonu Başkanı: Filistin'e bu yıl sadece 250 milyon euro yardım yapacağızBakan Özdemir'den kadın girişimcilere müjde! Yeni destek geliyor - EkonomiKadın girişimcilere yeni destek yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...