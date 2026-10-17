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Ekonomi

Çiftçi fiyatlardan şikayetçi! Tarlada 100, markette 500 lira

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Yozgat'ta hasada başlayan ceviz üreticileri, verimden memnun olurken fiyatlardan ise şikayetçi. Cevizin kilosunu 100-150 liraya zorla sattıklarını söyleyen üreticiler, fiyatların marketlerde 400-500 lira olduğunu belirterek destek istedi.

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Yozgat’ta ceviz hasadı başladı. Ağaçlardaki cevizler yaklaşık 5 metrelik sırıklarla dallardan düşürülürken, toplanan ürünler yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor. Üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri ağaçlardan elde ettikleri cevizleri kışlık tüketim için ayırdıktan sonra kalanını satışa sunuyor.

Çiftçi fiyatlardan şikayetçi! Tarlada 100, markette 500 lira
Başlık ResmiÇiftçi fiyatlardan şikayetçi! Tarlada 100, markette 500 lira

CEVİZ ÜRETİCİSİ DESTEK BEKLİYOR

Örencik köyünde ceviz üretimi yapan Coşkun Koç, bu yıl verimin geçen yıla göre oldukça iyi olduğunu ancak satış fiyatlarının kendilerini memnun etmediğini söyledi. Hayvancılıkla beraber ceviz üretiminden de geçimlerini sağladıklarını belirten Koç, üreticilere destek verilmesini istedi.

Çiftçi fiyatlardan şikayetçi! Tarlada 100, markette 500 lira
Başlık ResmiÇiftçi fiyatlardan şikayetçi! Tarlada 100, markette 500 lira

ÜRETİCİ FİYATTAN ŞİKAYETÇİ

Koç, "Ceviz hasadına başladık şu an. Hasadımız iyi Allah'a şükür. Geçen sene yoktu ama bu sene çok iyi. Ama biz şu an 150'ye, 100 liraya veriyoruz. Çok ucuz gidiyor cevizlerimiz. Mecburen satmak zorunda kalıyoruz. Kuruduğu zaman yarı yarıya düşüyor. Bizim burada cevizlik çok oluyor. Ceviz çok. Ama Sayın Tarım Bakanlığından bize destek olmasını, bizlere yetiştirmek için destek vermesini istiyoruz.
Gerçekten bu konuda çok aciziz. Suyumuz bol, cevizlerimiz görüyorsunuz. Cevizlerimiz çok güzel. Çok da verim veriyor. Cevizle geçimimizi sağlayan kişileriz. Bu cevizleri fazlalıklarını satıyoruz. Kışlık yiyeceğimiz koyuyoruz. Geri kalanını satıyoruz. Ama fiyatı çok ucuz. 100'e, 150'ye satıyoruz. 200'e çok nadir. Ama bizden çıktıktan sonra marketlerde 400 lira, 500 lira" dedi.

Çiftçi fiyatlardan şikayetçi! Tarlada 100, markette 500 lira
Başlık ResmiÇiftçi fiyatlardan şikayetçi! Tarlada 100, markette 500 lira
Çiftçi fiyatlardan şikayetçi! Tarlada 100, markette 500 lira
Başlık ResmiÇiftçi fiyatlardan şikayetçi! Tarlada 100, markette 500 lira
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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