Çiğ köfte devi 36 yıllık ünlü dönerciyi satın aldı!

Etsiz çiğ köfte devi Komagene, 36 yıldır piyasada bulunan ünlü Bereket Döner'i satın aldı. Satın alma, Bereket Döner'in bir süredir sıkıntılar yaşandığı ve epey borcu olduğu iddialarının ortaya atıldığı bir dönemde geldi.

Ekonomist dergisinin en büyük 100 franchise araştırmasına göre, Türkiye’nin bir numaralı fast food markası olan çiğ köfteci Komagene, 36 yıldır piyasada bulunan Bereket Döner'i satın alarak Yörpaş Ailesi'ne kattı. Bereket Döner'in bir süredir sıkıntılar yaşadığı ve yüklü miktarda borcu olduğu söyleniyordu.

Ekonomim'den Necla Dalan'ın yazısına göre, satın alımla ilgili son imza geçen hafta Perşembe günü atıldı.

Dünya çapında 2.426 şubesi bulunan Komagene, 2005 yılında açıldı ve zaman içerisinde ürün yelpazesini genişletti. Şu anda 200'e yakın ürünle hizmet veren şirket, adını Adıyaman'daki antik Komagene Uygarlığı'ndan alıyor. Şu anda Komagene, Gebze’de 11 bin metrekare kapalı alanda günlük 80 ton üretim kapasitesiyle tüm Türkiye'ye hizmet veriyor.

"BİZE 'BEREKET' GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Bereket Döner satın alımıyla ilgili mesaj paylaşan Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, "Bereket Döner’e ‘Hoş geldin’ diyor, adı gibi kendisinin de bize bereket getireceğine ve Bereket Döner’in tecrübesiyle birleşerek sektörde daha da güçlü bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Hayrettin Taşkıran’ın kurucusu olduğu Bereket Döner, 1988 yılında Beyoğlu’nda küçük bir dükkanla yola çıktı. Geçen yılın rakamlarına göre 90’ı aşan şubesiyle Türkiye’nin önde gelen döner zincirlerinden biri oldu. 20’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor.

"ETSİZ ÇİĞ KÖFTEYE DÖNERCİ KARDEŞ GELDİ"

Necla Dalan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Etsiz çiğ köfteyle dünyada da marka olan Komagene’ye dönerci kardeş geldi. 36 yıllık bir geçmişi olan Bereket Döner, Yörpaş ailesine katıldı. Kulislerde Bereket Döner’de bir süredir sıkıntılar yaşandığı ve epey borcu olduğu için satıldığı konuşuluyor.

Satışla ilgili son imzalar geçen hafta perşembe atılırken Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, “Türkiye’nin önemli markalarından biri olan Bereket Döner’in Yörpaş A.Ş. ailemize katıldığını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Komagene olarak, Bereket Döner’e ‘Hoş geldin’ diyor, adı gibi kendisinin de bize bereket getireceğine ve Bereket Döner’in tecrübesiyle birleşerek sektörde daha da güçlü bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz."