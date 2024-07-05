Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Çinli otomotiv devinden Türkiye kararı! 1 milyar dolarlık fabrika kuracak

Çinli otomotiv devinden Türkiye kararı! 1 milyar dolarlık fabrika kuracak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çinli otomotiv devinden Türkiye kararı! 1 milyar dolarlık fabrika kuracak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, yatırım teşvik belgesi alan Çinli otomobil üreticilerini yüzde 40'lık ek vergi yükümlülüğünden muaf tutacak. Bugün alınan karar sonrası Çinli üreticilerden ilk adım BYD'den geldi. BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Kararın pazartesi günü açıklanması beklenirken, fabrikanın Manisa'ya kurulacağı söyleniyor.

Türkiye 7 Haziran tarihinde Çin menşeli oto ithalatına yüzde 40 ek vergi getirmişti. Bugün ise düzenlemeyle ilgili yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yatırım teşvik belgesi alan Çinli otomobil üreticileri vergiden muaf olacak. Bu karar sonrası Çinli otomotiv firmalarının nasıl bir yol izleyeceği, Türkiye'ye yatırım yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu. İlk adım BYD'den geldi. 

BYD'DEN TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM 

Bloomberg'in haberine göre, Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. BYD’nin, söz konusu yatırımı pazartesi günü düzenlenecek bir törenle duyuracağı belirtildi. 

BAKAN KACIR SİNYALİ VERMİŞTİ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mayıs ayında yaptığı açıklamada BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Yetkililer bu kapsamda BYD ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığını, şirketin Avrupa’da Macaristan’a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından Türkiye’de ikinci fabrikasını inşa edeceğini belirtti.

MANİSA'DA KURULMASI BEKLENİYOR 

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, fabrika otomotiv sektörünün önemli kentlerinden Manisa’da inşa edilecek. Sözleşme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA'nın skandal Merih Demiral kararına tepki yağıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çaya yüzde 24 zam! Çaykur yeni fiyat listesini toptancılara gönderdi - EkonomiÇaykur yeni fiyat listesini toptancılara gönderdiCumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük sorunumuz hayat pahalılığı - Ekonomi"En büyük sorunumuz" deyip çözüm için yıl sonunu işaret ettiGurbetçilerden 2 bin euro vatana destek vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi - EkonomiGurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak?Bakan Şimşek: Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor - EkonomiEkonomide taşlar yerine oturuyorMilletvekili ve bakanların maaş zammı belli oldu - EkonomiMilletvekili ve bakanların zammı belli olduBir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar - EkonomiSigaraya bir zam daha
Sonraki Haber Yükleniyor...