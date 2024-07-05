Çinli otomotiv devinden Türkiye kararı! 1 milyar dolarlık fabrika kuracak

Türkiye, yatırım teşvik belgesi alan Çinli otomobil üreticilerini yüzde 40'lık ek vergi yükümlülüğünden muaf tutacak. Bugün alınan karar sonrası Çinli üreticilerden ilk adım BYD'den geldi. BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı. Kararın pazartesi günü açıklanması beklenirken, fabrikanın Manisa'ya kurulacağı söyleniyor.

Türkiye 7 Haziran tarihinde Çin menşeli oto ithalatına yüzde 40 ek vergi getirmişti. Bugün ise düzenlemeyle ilgili yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yatırım teşvik belgesi alan Çinli otomobil üreticileri vergiden muaf olacak. Bu karar sonrası Çinli otomotiv firmalarının nasıl bir yol izleyeceği, Türkiye'ye yatırım yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu. İlk adım BYD'den geldi.

BYD'DEN TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Bloomberg'in haberine göre, Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. BYD’nin, söz konusu yatırımı pazartesi günü düzenlenecek bir törenle duyuracağı belirtildi.

BAKAN KACIR SİNYALİ VERMİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mayıs ayında yaptığı açıklamada BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Yetkililer bu kapsamda BYD ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığını, şirketin Avrupa’da Macaristan’a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından Türkiye’de ikinci fabrikasını inşa edeceğini belirtti.

MANİSA'DA KURULMASI BEKLENİYOR

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, fabrika otomotiv sektörünün önemli kentlerinden Manisa’da inşa edilecek. Sözleşme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanıyor.