Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti! Emeklilerin maaş sistemi sil baştan değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'ün emekliler yılı olacağını söylemesinin ardından, emeklilerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Seçim sonrası Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemelerden bir tanesi de taban maaş sistemi. Buna göre, taban maaştaki seyyanen desteklerin önümüzdeki dönem için yeniden belirlenmesi ve bu artışın temmuz ayından önce yapılması planlanıyor.

Emekliler sene başında yüzde 49,25 zam almış ve en düşük emekli aylığı da 10 bin liraya çıkarılmıştı. Emekli ikramiyesi ise yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle zamlar emeklinin derdine derman olmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Emeklilerin şikayetiyle ilgili devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 emeklilerin yılı olacak" diyerek ekonomi kurmaylarına talimat verdi. Çalışmalarını hızlandıran ekonomi yönetimi emeklileri rahata kavuşturacak tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

KÖK MAAŞ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Hükümetin emeklilerle ilgili çalışmalar yaptığı ve Nisan ayında Meclis'e sunulması beklenen bu çalışmaların detayları ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in aktardığına göre, emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen desteklerin önümüzdeki dönem için yeniden belirleneceği bildirildi ve bu artışın Temmuz ayından önce yapılması planlanıyor. Kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik yapılması hükümetin masada çalıştığı konular arasında yer alıyor.