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Haberler > Ekonomi > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf paketi talimatı: Herkes uymak zorunda 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf paketi talimatı: Herkes uymak zorunda 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarruf paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kamuda verimliliği artırarak tasarrufu sağlamak istediklerini belirten Erdoğan, "Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır. Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça cari açıktaki iyileşme hız kazanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarruf paketiyle ilgili de bir değerlendirmede bulundu.

"YAPISAL REFORMLARI HIZLANDIRIYORUZ" 

Kamuda verimliliği artırmayı amaçladıklarını söyleyen Erdoğan, paketin vatandaşlara ve iş dünyasına örnek olmasını hedeflediklerini belirtti. Erdoğan konu hakkında şunları söyledi: 

"Yapısal reformları hızlandırıyoruz. Türkiye hem üreterek büyümek hem de tasarruf ederek kaynaklarını en verimli biçimde kullanmak zorunda olan bir ülkedir. Alın terimizden ve kendi bileğimizin gücünden başka hiçbir şeye umut bağlayamayız. Atalarımız işten artmaz dişten artar demişlerdir.

"ÖRNEK OLMASINI HEDEFLİYORUZ" 

Talimatım üzerine tasarrufu artırmak için ekonomi heyetimiz çalışma yaptı. Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malının korunmasına ihtimam göstermiş bir hükümetiz. Kamu kurumlarının milletimiz ve iş dünyamıza tasarrufta örnek olmasını hedefliyoruz.

"HERKES UYMAK ZORUNDA" 

Bu paket kamuda verimliliği artırarak tasarrufu sağlamayı amaçlıyor. Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır. Tasarruf kültürü yaygınlaştıkça cari açıktaki iyileşme hız kazanacak."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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