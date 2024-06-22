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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan satın alma gücü mesajı! 2023'te 42 bin 529 dolara çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz&#039;dan satın alma gücü mesajı! 2023&#039;te 42 bin 529 dolara çıktı

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi politikalarıyla düşmeye başlayan enflasyonun ardından satın alma gücü paritesi hakkında açıklamalarda bulundu. Siyasi istikrarın yakalandığını belirten Yılmaz, "2002'de 9 bin 279 dolar olan OECD tanımlı SAGP cinsinden kişi başına gelirimiz 2023'te 42 bin 529 dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin satın alma gücü paritesinde (SAGP) gelişmiş ülkelere yakınsama sürecini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, "OECD ortalamasına yakınsama oranı 2002'deki yüzde 35 seviyesinden 2023'te yüzde 72 seviyesine yükselmiştir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SAGP'ın standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan satın alma gücü mesajı! 2023'te 42 bin 529 dolara çıktı - 1. Resim

CEVDET YILMAZ 4 YILLIK SÜRECİ İŞARET ETTİ

OECD, IMF ve Eurostat tanımlı üç farklı SAGP bulunduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Siyasi istikrarı yakalayan ülkemiz, 2002'den günümüze gelişmiş ülkelere yakınsama sürecini başarıyla sürdürmektedir. 2002'de 9 bin 279 dolar olan OECD tanımlı SAGP cinsinden kişi başına gelirimiz 2023'te 42 bin 529 dolar olarak gerçekleşmiştir. OECD ortalamasına yakınsama oranı 2002'deki yüzde 35 seviyesinden 2023'te yüzde 72 seviyesine yükselmiştir.

2002'de 7 bin 605 avro olan Eurostat tanımlı SAGP cinsinden kişi başına gelirimiz ise 2023'te 4 katına çıkarak 27 bin 600 avroya kadar yükselmiştir. AB ortalamasına yakınsama oranı 2002'de yüzde 38 iken 2023'te yakınsama oranı yüzde 73'e ulaşmıştır. Amacımız istikrar içinde kalkınmamızı sürdürmek ve yüzde 100 oranını aşmaktır. Dört yıllık seçimsiz dönemde sağlayacağımız dönüşümler bu amaca ulaşmamıza büyük katkı sağlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan satın alma gücü mesajı! 2023'te 42 bin 529 dolara çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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