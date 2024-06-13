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Haberler > Ekonomi > Humberto Lopez Türkiye'nin ekonomi politikasını olumlu buldu! Enflasyonla mücadele ediyor

Humberto Lopez Türkiye'nin ekonomi politikasını olumlu buldu! Enflasyonla mücadele ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Humberto Lopez Türkiye&#039;nin ekonomi politikasını olumlu buldu! Enflasyonla mücadele ediyor

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Zor sürecin sonunda olumlu anların ortaya çıkacağını belirten Lopez, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla mücadele ediyor" ifadelerine yer verdi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin ekonomide yaptığı atılımları ve enflasyonla mücadeleyi değerlendirdi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisiyle ilgili iyimser olduğunu ifade etti.

Humberto Lopez Türkiye'nin ekonomi politikasını olumlu buldu! Enflasyonla mücadele ediyor - 1. Resim

"ZORLUKLAR OLUMLU ANLAR ORTAYA ÇIKARACAK"

Türkiye'nin insan sermayesi ile birlikte güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydeden Lopez, zorlu bir süreçten geçileceğini ancak bunun bol fırsatlar sunacağını, zorlukların da olumlu anlar ortaya çıkaracağını dile getirdi.

Dünya Bankası Yönetim Kurulu ile Nisan 2024'te bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Lopez, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık finansman gelecek. Şu anda uygulanmakta olan tüm fonların (mevcut 17 milyar dolar) üzerine gerçekleşecek bu rakam. 18 milyar doların 12 milyar doları özel sektöre, 6 milyar doları da kamu sektörüne verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi enflasyonla gerçekten mücadele ediyor."

Humberto Lopez Türkiye'nin ekonomi politikasını olumlu buldu! Enflasyonla mücadele ediyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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