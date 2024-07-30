Daha çok Çinli gelsin diye yeni adımlar atılacak! BRICS üyeliği, turizm ve teknolojide iş birliği, direkt uçuş...

Hükûmet daha fazla Çinli yatırımcıyı ülkeye çekmek ve Türkiye’yi cazip bir üretim merkezi yapmak için düğmeye bastı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - Geçtiğimiz ay AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya partiden bir heyetle birlikte Çin’e çıkarma yapmış, ikili ilişkilerden ticaret ve yatırımlara, küresel ve bölgesel gelişmelerden Türk vatandaşlarının vize problemlerine kadar birçok konuyu ele almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise aybaşında Astana’da temasları çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti.

ORTAK PROJE YÜRÜTME KARARLARI

Edinilen bilgilere göre, yapılan toplantılarda Çin ile inovasyon ve teknoloji alanlarında ortak projeler yürütme kararları alındı. Öncelik olarak yenilenebilir enerji, enerji depolama, elektronik araçlar öncelikli olacak. İki ülke arasında ticaret hacminin geliştirilmesi için turizm ve tarıma ağırlık verilecek, kuşak ve yol projeleri ile ipek yolu projesi bir an önce hayata geçirilecek. G20, BRICS, BM,Gazze ve Sincan Uygur Özerk bölgesi konularında bölgesel ve küresel iş birlikleri sürecek.

Ticaretin canlanması için Urumçi'ye direkt sefer konulacak. Türkiye ile Çin iktidar partileri stratejik diyalog programı hayata geçirilecek. İki ülke arasında ağırlığı Türkiye'nin Çin'den ithalatı olan 48 milyar dolarlık ticaret hacminde denge sağlanacak. Oluşturulacak yeni mekanizmalarla yatırım çekilerek Türkiye üretim üssü olacak.