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Dardanel 2023 yılı finansal raporunu açıkladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dardanel 2023 yılı finansal raporunu açıkladı!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dardanel 2023 yılı finansal raporunu açıkladı. Buna göre 2023 yılında 6,5 milyar TL ciroya ulaşan şirket 1 milyar TL brüt kar ve 377,9 milyon TL toplam kapsamlı gelir (kar) elde etti.

Şirketin 2023 yılında elde ettiği 377,9 milyon TL kapsamlı gelir (kar) ile 2023 yılı özvarlığı 3,7 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin 2022 yılı özvarlığı 3,4 milyar TL’ydi. Böylece şirketin 2023 yılında özvarlığı ödenmiş sermayesi olan 586 milyon TL’nin 6,5 katına ulaşmış oldu. 

Dardanel 2023 yılı finansal raporunu açıkladı! - 1. Resim

Dardanel’in 2023 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, “2023 yılında ciromuz 6,5 milyar TL, brüt karımız ise 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu beklediğimiz bir sonuçtu. Yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetimiz, çevik yapımız ve güçlü yatırım alt yapımız 40 yıldır sektörümüzde lider olmamızın en büyük etkenleri. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte dünyanın en büyük deniz ürünleri üreticileri arasında ilk 5 arasında yer alma hedefimiz çerçevesinde katma değerli ürünler üretmeye ve yenilikçi ürünlerimiz ile farklı coğrafyaları keşfetmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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