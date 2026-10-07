Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filosunun 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon detveyt ton kapasiteye ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Filomuz hem gemi sayısında hem de taşıma kapasitesinde tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bin groston ve üzerindeki Türk sahipli deniz ticaret filosu hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Denizcillik Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı verilere göre bin groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filomuz 1 Temmuz 2026 itibarıyla 2 bin 262 gemi ve 54,3 milyon detveyt ton (DWT) kapasiteye çıktı. Filomuz hem gemi sayısında hem de taşıma kapasitesinde tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.” açıklamasında bulundu.

Deniz ticaret filosunda tarihi zirve! Türk sahipli deniz ticaret filosu 54,3 milyon detveyt tona ulaştı

"TOPLAM KAPASİTE YÜZDE 4,7 ARTTI”

Türk sahipli filonun taşıma kapasitesindeki artışa da dikkati çeken Uraloğlu, “2025 yılı sonunda 2 bin 234 olan toplam gemi sayısı 1 Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 1,3 artarak 2 bin 262’ye yükseldi. 51,8 milyon DWT olan toplam kapasitemiz yüzde 4,7 artışla 54,3 milyon DWT’ye çıktı.” ifadelerini kullandı.

Deniz ticaret filosunda tarihi zirve! Türk sahipli deniz ticaret filosu 54,3 milyon detveyt tona ulaştı

Türk sahipli deniz ticaret filosunun uzun vadeli gelişimine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, 2002 yılında 569 olan gemi sayısının bugün 2 bin 262’ye çıktığını belirtti. Uraloğlu, aynı dönemde filonun 8,9 milyon DWT olan toplam kapasitesinin ise 54,3 milyon DWT’ye yükseldiğini kaydetti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: HABER MERKEZİ

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