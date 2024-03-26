Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Deprem bölgesi için imzalar atıldı! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi

Deprem bölgesi için imzalar atıldı! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deprem bölgesi için imzalar atıldı! Bakan Şimşek&#039;ten açıklama geldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgeleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzalar atılan 500 milyon euroluk finansman desteğine ilişkin açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan finansman destekleri kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaların atıldığını duyurdu. Bakan Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deprem yaralarını sarmak önceliğimizdir. Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.


Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş dünyası seçim sonrasından umutlu! - Ekonomiİş dünyası seçim sonrasından umutlu!Borsada dikkat çeken PETKİM detayı…PETKİM 2024 temettü! PETKİM 2024 hedef fiyat - EkonomiBorsada dikkat çeken PETKİM detayı…Bakan Işıkhan, SGK'ya en borçlu belediyeleri açıkladı: İlk 5'in tamamı CHP'li - EkonomiBakan, SGK'ya en borçlu belediyeleri açıkladı! İlk 5 CHP'liANKA III gücüne güç kattı! 10 bin fit irtifaya çıktı - EkonomiANKA III gücüne güç kattı!Dev firmadan kötü haber! İflas bayrağını çekti - EkonomiDev firmadan kötü haber! İflas bayrağını çektiİflas eden Türk tekstil devi, 7 bin liraya satıldı - Ekonomiİflas eden Türk tekstil devi, sudan ucuza satıldıFabrika gibi okul! İki aylık ciro 11 milyon lira - Ekonomiİki aylık ciro 11 milyon liraİstanbul'a gelen turist sayısı arttı! İşte iki aylık rakam - Ekonomiİstanbul'a gelen turist sayısı arttı! İşte iki aylık rakamMisyon Bank bölgesel saklama için teknoloji ortağını seçti - EkonomiMisyon Bank bölgesel saklama için teknoloji ortağını seçtiSony, Nike, Levi's... ve daha niceleri! ABD'li devler binlerce kişiyi işsiz bıraktı - EkonomiDünya devleri binlerce kişiyi işsiz bıraktı
Sonraki Haber Yükleniyor...