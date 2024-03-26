Deprem bölgesi için imzalar atıldı! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgeleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzalar atılan 500 milyon euroluk finansman desteğine ilişkin açıklama yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan finansman destekleri kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaların atıldığını duyurdu. Bakan Şimşek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deprem yaralarını sarmak önceliğimizdir. Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi