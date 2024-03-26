Deprem bölgesi için imzalar atıldı! Bakan Şimşek'ten açıklama geldi

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Mart 2024 15:08 - Güncelleme: 26 Mart 2024 15:09 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgeleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzalar atılan 500 milyon euroluk finansman desteğine ilişkin açıklama yaptı