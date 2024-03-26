Kandilli'den son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 12.02'de Adana'da sarsıntı kaydedildi. Adana son dakika deprem kaç şiddetinde oldu? Adana'da bugün saat kaçta deprem oldu? İşte detaylar...

Adana beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün 4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adana bugün yine sallandı. Peki, deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

ADANA'DA DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adana'da saat 12.02'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan sarsıntının 1.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

Dün yine Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 13.10'da 4 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.