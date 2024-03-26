Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Kandilli ilk verileri paylaştı: Adana'da bir deprem daha

Kandilli ilk verileri paylaştı: Adana'da bir deprem daha

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli ilk verileri paylaştı: Adana&#039;da bir deprem daha

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün 4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adana bugün yine sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre kentte saat 12.02'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

Adana'da saat 12.02'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan sarsıntının 1.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. AFAD'a göre sarsıntı, 7.4 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kandilli ilk verileri paylaştı: Adana'da bir deprem daha - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan dün yine Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 13.10'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Taramalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" demişti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Murat Kurum'u desteklediği için disipline sevk edilmişti! Yeniden Refah'ta sular durulmuyor - GündemYeniden Refah Partili isimden Erbakan'a çağrıYargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanlığına Mahmut Coşkun seçildi - GündemYargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı belli olduŞanlıurfa'da feci kaza: Genç hemşire son nefesini görev yaptığı hastanede verdi - GündemGenç hemşire son nefesini görev yaptığı hastanede verdiTürkiye'nin yeni avcısı üçüncü testi de geçti - GündemTürkiye'nin yeni avcısı üçüncü testi de geçtiKYK yurdunda intihar! Üniversite öğrencisi 3. kattan aşağı attı kendini - GündemÜniversite öğrencisi 3. kattan aşağı attı kendiniDEAŞ terör örgütüne bir darbe daha! 147 şüpheli yakalandı - GündemDEAŞ terör örgütüne bir darbe daha!"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı - GündemCHP'li 2 belediye başkanı ifade verecekSonuç çıkmadı! Yargıtay Başkanlığı seçimi bugün de devam edecek - GündemYargıtay'dan sonuç çıkmadıİYİ Partili Çömez'den, CHP Lideri Özgür Özel'e tepki: DEM'lilerden oy istesin - GündemİYİ Partili Çömez'den, CHP Lideri Özgür Özel'e tepkiDemokrat Parti'de istifa depremi! 600 üye AK Parti'ye geçti - Gündem600 üye AK Parti'ye geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...