Kandilli ilk verileri paylaştı: Adana'da bir deprem daha

Dün 4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adana bugün yine sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre kentte saat 12.02'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

Adana'da saat 12.02'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan sarsıntının 1.7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. AFAD'a göre sarsıntı, 7.4 kilometre derinlikte kaydedildi.

Öte yandan dün yine Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 13.10'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Taramalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" demişti.