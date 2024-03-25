Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
DERİNLİK 7 KM
Saat 13.10'da gerçekleşen depremin büyüklüğü, 4 olarak paylaşıldı. Deprem yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi