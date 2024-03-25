Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

DERİNLİK 7 KM

Saat 13.10'da gerçekleşen depremin büyüklüğü, 4 olarak paylaşıldı. Deprem yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.