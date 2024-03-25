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7 büyüklüğündeki depremle sarsılmışlardı! Acı haber geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
7 büyüklüğündeki depremle sarsılmışlardı! Acı haber geldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletinde 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülkedeki Post-Courier gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sellerle mücadele edilen Doğu Sepik eyaletinde 23 Mart'taki deprem, can ve mal kayıplarına yol açtı.

YÜZLERCE EV HASARLI

Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Valisi Allan Bird, ABC News'a yaptığı açıklamada, deprem ve seller sonucu yaklaşık 1000 evin hasar aldığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), 23 Mart'ta, 64 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Ülkede Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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