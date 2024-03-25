Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Muğla'da deprem oldu, çevre iller de sallandı! AFAD son dakika olarak duyurdu

Muğla'da deprem oldu, çevre iller de sallandı! AFAD son dakika olarak duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla&#039;da deprem oldu, çevre iller de sallandı! AFAD son dakika olarak duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Muğla'dan geldi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, Köyceğiz merkezli depremi son dakika olarak duyurdu, işte bölgede son durum..

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla'da sahur vakti deprem oldu, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte bölgede son durum...

MUĞLA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 05.04’te meydana gelen depremin derinliği ise 7.09 km olarak belirlendi. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken şuan için herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi. 

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı
Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AYM’den, mağduriyete karşı önemli karar! Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı - GündemŞiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalıAntalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü - GündemAntalya'da gece yarısı zincirleme kaza: 3 ölü'Ürünlerimi çaldılar' deyip çifte kurşun yağdırdı, hırsızlıktan sabıkalı çıktı - Gündem'Ürünlerimi çaldılar' deyip çifte kurşun yağdırdı, hırsızlıktan sabıkalı çıktıTEM'de feci kaza! Şerit değiştirmek istedi, lüks aracıyla bariyerlere girdi - GündemŞerit değiştirmek istedi, lüks aracıyla bariyerlere girdiKahramanmaraş’ta 400 işçinin kaldığı konteynerde yangın - Gündem400 inşaat işçisinin kaldığı konteynerde yangın çıktıCandaş Tolga Işık korkunç olayı açıkladı! 'Rastgele insan bıçaklanıyor' - GündemCandaş Tolga Işık korkunç olayı açıkladı! 'Rastgele insan bıçaklanıyor'İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarı! Saat verildi, fırtına geliyor - Gündemİstanbul ve Ankara için peş peşe uyarıİstanbul'da işçilerin kaldığı prefabrik evde yangın çıktı - Gündemİstanbul'da işçilerin kaldığı prefabrik evde yangın çıktıEriterek cep telefonu şekline getirdi! Beline sardı, gümrükte yakayı ele verdi - GündemEriterek cep telefonu şekline getirdi! Beline sardı, gümrükte yakayı ele verdiBağcılar’da seçim ofisi önünde, havaya ateş açan 3 şüpheli gözaltında - GündemBağcılar’da seçim ofisi önünde, havaya ateş açan 3 şüpheli gözaltında
Sonraki Haber Yükleniyor...