Muğla'da deprem oldu, çevre iller de sallandı! AFAD son dakika olarak duyurdu

Son deprem haberi Muğla'dan geldi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, Köyceğiz merkezli depremi son dakika olarak duyurdu, işte bölgede son durum..

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla'da sahur vakti deprem oldu, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte bölgede son durum...

MUĞLA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 05.04’te meydana gelen depremin derinliği ise 7.09 km olarak belirlendi. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken şuan için herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.