Muğla'da deprem oldu, çevre iller de sallandı! AFAD son dakika olarak duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Muğla'dan geldi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, Köyceğiz merkezli depremi son dakika olarak duyurdu, işte bölgede son durum..
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla'da sahur vakti deprem oldu, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte bölgede son durum...
MUĞLA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 05.04’te meydana gelen depremin derinliği ise 7.09 km olarak belirlendi. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken şuan için herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi