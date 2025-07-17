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Haberler > Ekonomi > Derin sondaj filosuna 2 yeni gemi daha katıldı! Bayraktar: "Mavi Vatan'daki gücümüz artıyor"

Derin sondaj filosuna 2 yeni gemi daha katıldı! Bayraktar: "Mavi Vatan'daki gücümüz artıyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Derin sondaj filosuna 2 yeni gemi daha katıldı! Bayraktar: &quot;Mavi Vatan&#039;daki gücümüz artıyor&quot;
Enerji, Türkiye, Sondaj, Gemi, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den enerji alanında yeni adım geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar derin sondaj gemisi filosuna 2 yeni geminin daha katıldığını açıkladı. Bayraktar, "Mavi Vatan'daki gücümüz artıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerini güçlendirmek için filoya iki yeni derin deniz sondaj gemisi eklendiğini açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filomuz büyüyor, mavi vatandaki gücümüz artıyor. İkiz özelliklere sahip, yüksek teknolojiyle donatılmış iki yeni nesil derin deniz sondaj gemisini enerji filomuza katıyoruz. Bu önemli adımla derin denizlerdeki varlığımızı daha da güçlendiriyor, keşif ve üretim kapasitemizi genişletiyoruz; Karadeniz ve ötesi için yeni ufuklar açıyoruz. Bu yeni takviyelerle Türkiye olarak dünyanın en modern ilk enerji filosu arasındaki yerimizi alıyoruz. Filomuz artık sadece sayıca değil, teknoloji, kapasite ve operasyonel etkinlik açısından da dünya çapında bir seviyeye ulaştı. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız bu yolda kararlılıkla ilerliyoruz. Milletimize hayırlı olsun."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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