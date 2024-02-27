Destici'den dar gelirliler için "komisyon" önerisi: İhtiyaç duyulan parayı ailelere devlet versin

BBP lideri Mustafa Destici, hükümete dikkat çeken bir çağrı yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi "Asgari Hane Geçim Rakamı Komisyonu" kurulmasını öneren Destici, "Örneğin, Ankara'da 4 kişilik bir aile en az kaç liraya geçinebilir? Farzımuhal 20 bin liraya geçinebilir. O eve sadece bir emekli maaşı geliyorsa işte aradaki 10 bin lirayı devlet ona verecek. Ama evine 2 maaş, 3 maaş giriyorsa ona gerek yok." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Bala'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, gelecek 4 yılda planlanan bir seçim olmadığını ve bunun için de parti olarak tüm ağırlıklarını yerel seçimlere verdiklerini söyledi. Gösterdikleri adayların seçilmesi durumunda "temiz belediyecilik" anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Destici, temizlikten kasıtlarının dürüst belediyecilik olduğunu ifade etti.

Destici, sadece belediye başkanının ya da meclis üyelerinin çevrelerinin faydalandığı, hizmetlerde öncelik aldığı bir belediyeciliği değil, yetimden, öksüzden, fakirden, yoksuldan başlayarak bütün vatandaşlara eşit hizmetlerin götürüldüğü bir belediyeciliği vadettiklerini söyledi.

"ASGARİ HANE GEÇİM RAKAMI KOMİSYONU KURULSUN"

Emeklilerin içinde bulunduğu şartların da farkında olduklarını belirten Destici, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, tıpkı Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi "Asgari Hane Geçim Rakamı Komisyonu" kurulması önerisinde bulundu. Destici, bu komisyonun haneye giren geliri tespit edeceğini belirterek, "Örneğin, Ankara'da 4 kişilik bir aile en az kaç liraya geçinebilir? Farzımuhal 20 bin liraya geçinebilir. O eve sadece bir emekli maaşı geliyorsa işte aradaki 10 bin lirayı devlet ona verecek. Ama evine 2 maaş, 3 maaş giriyorsa ona gerek yok." açıklamasını yaptı.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Devletin, salgından bu yana konutlarda kullanılan doğal gazın yüzde 70'ini sübvanse ettiğini ancak bundan fakirin de zenginin de yararlandığını aktaran Destici, zenginin kullandığı doğal gazın devlet tarafından sübvanse edilmemesi gerektiğini söyledi.

Destici, "Zenginin kullandığı doğal gazı neden devlet sübvanse etsin? Geliri yüksek olanınkini niye devlet ödesin? Devlet sadece fakirin, yoksulun, 10 bin lira maaş alan emeklinin, 17 bin lira ücret alan asgari ücretlinin doğal gazına destek versin." diye konuştu.

Kendilerine yetki verilmesi halinde zenginlere yapılan desteği keseceklerini söyleyen Destici, "Onlar normal fatura ödeyecekler. O parayla da fakirin, yoksulun asgari hane geçim rakamı arasındaki farkı vatandaşımıza ödeyeceğiz." dedi.