Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Destici'den dar gelirliler için "komisyon" önerisi: İhtiyaç duyulan parayı ailelere devlet versin

    Destici'den dar gelirliler için "komisyon" önerisi: İhtiyaç duyulan parayı ailelere devlet versin

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Destici&#039;den dar gelirliler için &quot;komisyon&quot; önerisi: İhtiyaç duyulan parayı ailelere devlet versin
    Mustafa Destici, BBP, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    BBP lideri Mustafa Destici, hükümete dikkat çeken bir çağrı yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi "Asgari Hane Geçim Rakamı Komisyonu" kurulmasını öneren Destici, "Örneğin, Ankara'da 4 kişilik bir aile en az kaç liraya geçinebilir? Farzımuhal 20 bin liraya geçinebilir. O eve sadece bir emekli maaşı geliyorsa işte aradaki 10 bin lirayı devlet ona verecek. Ama evine 2 maaş, 3 maaş giriyorsa ona gerek yok." dedi.

    Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Bala'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, gelecek 4 yılda planlanan bir seçim olmadığını ve bunun için de parti olarak tüm ağırlıklarını yerel seçimlere verdiklerini söyledi. Gösterdikleri adayların seçilmesi durumunda "temiz belediyecilik" anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Destici, temizlikten kasıtlarının dürüst belediyecilik olduğunu ifade etti.

    Destici, sadece belediye başkanının ya da meclis üyelerinin çevrelerinin faydalandığı, hizmetlerde öncelik aldığı bir belediyeciliği değil, yetimden, öksüzden, fakirden, yoksuldan başlayarak bütün vatandaşlara eşit hizmetlerin götürüldüğü bir belediyeciliği vadettiklerini söyledi.

    "ASGARİ HANE GEÇİM RAKAMI KOMİSYONU KURULSUN"

    Emeklilerin içinde bulunduğu şartların da farkında olduklarını belirten Destici, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini, tıpkı Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi "Asgari Hane Geçim Rakamı Komisyonu" kurulması önerisinde bulundu. Destici, bu komisyonun haneye giren geliri tespit edeceğini belirterek, "Örneğin, Ankara'da 4 kişilik bir aile en az kaç liraya geçinebilir? Farzımuhal 20 bin liraya geçinebilir. O eve sadece bir emekli maaşı geliyorsa işte aradaki 10 bin lirayı devlet ona verecek. Ama evine 2 maaş, 3 maaş giriyorsa ona gerek yok." açıklamasını yaptı.

    DOĞAL GAZ DESTEĞİ 

    Devletin, salgından bu yana konutlarda kullanılan doğal gazın yüzde 70'ini sübvanse ettiğini ancak bundan fakirin de zenginin de yararlandığını aktaran Destici, zenginin kullandığı doğal gazın devlet tarafından sübvanse edilmemesi gerektiğini söyledi.

    Destici, "Zenginin kullandığı doğal gazı neden devlet sübvanse etsin? Geliri yüksek olanınkini niye devlet ödesin? Devlet sadece fakirin, yoksulun, 10 bin lira maaş alan emeklinin, 17 bin lira ücret alan asgari ücretlinin doğal gazına destek versin." diye konuştu.

    Kendilerine yetki verilmesi halinde zenginlere yapılan desteği keseceklerini söyleyen Destici, "Onlar normal fatura ödeyecekler. O parayla da fakirin, yoksulun asgari hane geçim rakamı arasındaki farkı vatandaşımıza ödeyeceğiz." dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dolar borcu olanlar dikkat! Ekonomistler seçimden sonrasını işaret edip uyardı: ’35 lirayı aşacak…’ - EkonomiDolar borcu olanlar dikkat! Ekonomistler seçimden sonrasını işaret edip uyardı: ’35 lirayı aşacak…’Borsada üç hisse için yeni tedbir kararları KAP'a bildirildi - EkonomiÜç hisse için karar verildi! Bu tarihlere dikkatÖzgür Özel'den hükümete "emekli kart" çağrısı: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız - EkonomiEmekliler için hükümete çağrı yaptıYüzde 25'lik kira zammı sınırı kaldırılacak mı? Bakan Tunç 1 Temmuz'u işaret etti - EkonomiKira zammı sınırı kalkacak mı? Bakan 1 Temmuz'u işaret ettiDev zincir market iflas bayrağını çekti! 92 mağazası kepenkleri indirdi, 15 bin çalışan işsiz kaldı - EkonomiDev zincir market iflas bayrağını çekti! 92 mağazası kepenkleri indirdi, 15 bin çalışan işsiz kaldıPhotoshopla sahte rapor düzenleyen işçiye kötü haber! Yargıtay hapis cezasını onadı - EkonomiSahte rapor düzenleyen işçiye hapis cezası"Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak" iddiaları yalanlandı  - EkonomiEmekli maaşlarından kesinti mi yapılacak?
    Sonraki Haber Yükleniyor...