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Dev AVM’ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dev AVM’ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. borsaya açılıyor. Şirket, 33 milyon 357 bin 450 adet hissesi için 135 TL fiyatla talep toplayacak. 17, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde geçekleşecek halka arzın büyüklüğü 4,5 milyar TL’yi bulacak. Şirket; Optimum, Hilltown ve Piazza gibi oldukça bilinen AVM markalarının yatırımcısı ve işletmecisi konumunda bulunuyor.

Borsa İstanbul’da yılın dokuzuncu halka arzı geliyor. Bu kapsamda Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş, 33 milyon 357 bin 450 adet hissesini halka arz edecek. Ak Yatırım ve Deniz Yatırım konsorsiyumu ile hisse başına 135 liradan gerçekleşecek talep toplama neticesinde, halka arz büyüklüğünün 4,5 milyar TL’yi bulması bekleniyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın halka açıklık oranı ise %10,08’i bulacak.

TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Rönesans Holding bünyesinde, ticari gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren Rönesans Gayrimenkul Yatırım; 16 ayrı yatırımla, 740 bin metrekarelik brüt kiralanabilir alanı yönetiyor. Optimum, Hilltown ve Piazza gibi AVM markalarının hem yatırımcısı hem işletmecisi olarak 7 ilde faaliyet gösteren Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. için 17, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE GİDECEK?

“RGYAS” işlem koduyla BİST Yıldız Pazarda işlem görecek şirketin, halka arz gelirlerinin büyük kısmını borçlarının finansmanında ve yeni projelerinde kullanacağı belirtildi. 2023 yılını 5 milyar TL hasılat ve 3,1 milyar TL brüt kârlılıkla kapatan şirketin halka arzının ardından, Rönesans Holding tarafından sağlanacak 1,1 milyar TL kaynakla ve 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

85 MİLYAR LİRALIK PORTFÖY

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Canbaş, 85,5 milyar TL’lik ticari gayrimenkul portföyüne sahip olduklarını belirterek, “Son olarak Antalya ve İstanbul Ümraniye için de proje çalışmalarına başladık. GYO değiliz. Kira geliri getiren varlıklara sahip yatırımcı ve işletmeci şirketiz. Konut ağırlıklı yapımız olmadığı için yüksek faizlerden etkilenmiyoruz. Kiracı seçimlerinde zincir markalara ağırlık veriyoruz. Böylece ticari gayrimenkullerimizi sürdürülebilir şekilde yönetebiliyoruz” dedi.

İLK 3 AYDA GERÇEKLEŞEN HALKA ARZLAR

-Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK)

-Bor Şeker A.Ş. (BORSK)

-Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)

-Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. (ALVES)

-OBA Makarnacılık A.Ş. (OBAMS)

-Artemis Halı A.Ş. (ARTMS)

-Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN)

-Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. (ODINE)

-IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA)

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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