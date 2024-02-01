Dev banka resmen duyurdu! 3 bin 500 kişi işsiz kalacak 

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, dördüncü çeyrek karının yüzde 30 azalmasının ardından 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın dördüncü çeyrek geliri beklentileri aştı ancak geçen yıla göre yüzde 30 azaldı. Son çeyrekte 700 milyon euro gelir tahmin edilirken, bankanın karı 1 milyar 260 milyon euro oldu. Ancak bu rakam bir önceki yıl aynı çeyrekte kaydedilen 1 milyar 800 milyon euroluk karın altında kaldı.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Karında ciddi bir düşüş yaşayan banka, 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar ağırlıkla müşteriyle teması olmayan personellerden yapılacak.

1,6 MİLYAR EUROLUK HİSSE ALIMI

Dev banka hisse geri alımı yapacağını ve temettü vereceğini de belirtti. Buna göre, Deutsche Bank yılın ilk yarısında 1,6 milyar euro değerinde hisse geri alımı yapacak ve temettü verecek.