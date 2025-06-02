Dev bankalar tahminlerini peş peşe değiştirdi...Altın için yeni oran verildi: Şimdiki rakamları çok arayacaksınız!

Kısa vadede dalgalanmalar yaşayan altın yatırımcının gözdesi olmaya devam ediyor. Öte yandan uluslararası dev bankalar sarı maden için peş peşe revizyona gitti. Bankalar 4 bin doları işaret ederken Goldman Sach, yatırımcıyı enflasyona karşı altına yönlendirdi.

Yılın ilk aylarında rekor üstüne rekor kıran altın, son haftalarda duraksama dönemine girse de dev finans kuruluşlarının tahminleri yükselişin devam edeceği yönünde.

ABD merkezli Bank of America, 2025 sonu ya da 2026 başında ons altının 4 bin dolara ulaşabileceğini açıkladı. Bankanın bu tahmini, ekim ayında verdiği 3 bin dolarlık hedefin üzerine çıkılmasıyla dikkat çekti.

CNN Türk'ün haberine göre, BoA Küresel Emtia Direktörü Francisco Branch, “Altın şu anda düzeltme sürecinde. Bu konsolidasyon birkaç ay sürebilir. Ancak 2026’ya doğru 4 bin dolar seviyesi mümkün” dedi.

PEŞ PEŞE REVİZYON

Altın fiyatlarına yönelik yukarı yönlü beklenti yalnızca BoA ile sınırlı değil. Citigroup, mayıs ayında 3.000-3.300 dolar olan tahmin aralığını 3.100-3.500 dolara yükseltti.

Standard Chartered, kısa vadede düşüş öngörse de, yılın ikinci yarısında altının yeniden yükseleceğini ve 3.500 dolara ulaşabileceğini duyurdu.

"ENFLASYONA KARŞI ALTIN ALIN"

Goldman Sachs analistleri ise, klasik hisse ve tahvil portföylerinin son dönemde koruma işlevini yeterince yerine getiremediğini belirtti.

Raporda, ABD'nin artan borç yükü, faiz baskısı ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların daha dirençli alternatifler aradıkları vurgulandı.

Analistlere göre, bu ortamda altın ve petrol gibi emtialar, hem enflasyona karşı koruma hem de pozitif reel getiri açısından öne çıkıyor.

Özetle altında uzun soluklu yükseliş yolda:

Bank of America: Altın 2026’ya kadar 4.000 dolar olabilir

Citigroup ve Standard Chartered da tahminlerini yukarı çekti

Goldman Sachs: Enflasyona karşı altın portföylerde yer almalı

Uzmanlara göre altın, yatırımcısına uzun vadede kazandırmaya devam edecek