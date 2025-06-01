İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın uyarısı: Makas açılacak, fiyatlar düşebilir

Altın piyasasındaki belirsizlik devam ederken Finans Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir açıklama geldi. Ons ve gram altın piyasasında dalgalı seyrin sürdüğünü beliren Memiş, ons altında düşüş beklentisinin devam ettiğini, gram altında ise 4100-4200 TL bandının takip edildiğini ifade etti. Bayram öncesi artacak TL talebi nedeniyle altın bozumlarında makasın açılabileceğini ve fiyatların düşebileceğini söyledi.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları alım yapıp yapmama konusunda belirsizliğe sürüklerken, Finans Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA DEVAM EDİYOR

Finans Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında bir süredir gözlemlenen durağan seyirle ilgili konuşan Memiş, piyasadaki dinlenme modunun sürdüğünü ve yatırımcıların temkinli olması gerektiğini belirtti.

"ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİM DEVAM EDİYOR"

Memiş, ons altının 3.289 dolar seviyesinden kapanış yaptığını ve dar bir bant aralığında sıkıştığını ifade etti. “Gelgitler yaşıyor” diyerek mevcut durumu özetleyen Memiş, düşüş beklentisinin sürdüğünü vurguladı. Yatırımcılara şimdilik izleme pozisyonunu korumalarını tavsiye etti.

GRAM ALTINDA 4100-4200 LİRA ARALIĞI TAKİPTE

Gram altın fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, 4.100-4.200 TL aralığının izlenmeye devam edildiğini söyledi. Kurban Bayramı öncesinde TL bazlı hareketlilik yaşanacağını belirten Memiş, bu süreçte altın bozumlarında makas aralığının açılabileceğini ve fiyatların düşük seyredeceğini öngördü.

"SON ALIM İÇİN BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Gram altının 4.100 TL altına sarkmasının şaşırtıcı olmayacağını ifade eden İslam Memiş, yatırımcılara acele etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. “Son alım için tekrar beklemeye devam ediyoruz.” diyen Memiş, fiyatlardaki olası düşüşlerin fırsat oluşturabileceğine işaret etti.