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Haberler > Ekonomi > İslam Memiş gram altın yatırımcılarını uyardı: Bu fiyata dikkat edin, son fırsat olabilir

İslam Memiş gram altın yatırımcılarını uyardı: Bu fiyata dikkat edin, son fırsat olabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İslam Memiş gram altın yatırımcılarını uyardı: Bu fiyata dikkat edin, son fırsat olabilir
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki hareketli seyir yatırımcıların karar vermesini zorlaştırıyor. Finans Uzmanı İslam Memiş, “Gram altında 4.100 TL ve altına sarkmalar alım için değerlendirilmeli” diyerek, bu düşüşlerin yatırımcılar için “son fırsat” olabileceğine dikkat çekti. Memiş, yılın ikinci yarısında ise gram altının 4.500 lira seviyelerine yükselebileceğini söyledi.

 

İslam Memiş gram altın yatırımcılarını uyardı: Bu fiyata dikkat edin, son fırsat olabilir - 1. Resim

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları alım yapıp yapmama konusunda belirsizliğe sürüklerken, Finans Uzmanı İslam Memiş’ten önemli bir uyarı geldi. Memiş, mevcut düşüşün yatırımcılar için “son alım fırsatı” olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerine yönelik federal mahkeme kararları sonrası piyasalarda oluşan belirsizlik, güvenli liman olarak bilinen altına da yansıdı. Memiş, altındaki satış baskısının devam ettiğini ve fiyatlarda teknik düzeltmelerin sürdüğünü ifade etti.

"SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR, AMA ALIM İÇİN FIRSAT DOĞDU"

İslam Memiş, “Altın fiyatları Mayıs ayında baskı altında kaldı. Satış baskısı ve teknik düzeltmeler devam ediyor. Ancak bu düşüşler yatırımcılar için alım fırsatı meydana getiriyor. Gram altında 4.100 TL ve altına sarkmalar, fırsat olarak değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Şu anda gram altının serbest piyasada 4.145 TL civarında işlem gördüğünü belirten Memiş, fiyatların kısa vadede 4.100–4.200 TL aralığında hareket etmeye devam edeceğini söyledi.

İslam Memiş gram altın yatırımcılarını uyardı: Bu fiyata dikkat edin, son fırsat olabilir - 1. Resim

"BU SON FIRSAT OLABİLİR"

Orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini koruyacağını belirten Memiş, “Yılın ikinci yarısında ons altında 3.500 dolar, gram altında 4.500 TL seviyelerini hedefliyoruz” diye konuştu.

Altının küresel ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerden etkilenmeye devam ettiğini hatırlatan Memiş, “Kısa vadede teknik düzeltmeler devam edebilir. Ancak bu geri çekilmeler alım için son fırsatlar arasında yer alıyor. Temkinli ama fırsat odaklı yaklaşmak gerekiyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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