Elektrik ve doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar son noktayı koydu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına dair merak edilen soruları cevaplandırdı. “Önümüzdeki birkaç ay içinde zam planımız yok” diyen Bayraktar, devletin vatandaşlara yönelik enerji desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fiyatları ile ilgili merak edilen sorulara canlı yayında cevap verdi. tv100 kanalında katıldığı programda konuşan Bayraktar, önümüzdeki birkaç ay içerisinde elektrik ve doğal gazda herhangi bir fiyat artışı planlamadıklarını söyledi.

Bakan Bayraktar, "Bu yaz içerisinde elektrik tarafında bir düzenleme yapmayı planlamıyoruz. Doğal gazda ise uzun süredir zam yapılmadı. Destek oranları yüzde 70’lere ulaştı. Tekrar değerlendirilebilir ama önümüzdeki 1-2 ay içinde bir artış görünmüyor" dedi.

"YARISINDAN FAZLASINI DEVLET KARŞILIYOR"

Bayraktar, elektrik abonelerinin büyük bölümünün devlet desteğinden faydalandığını belirterek, "Elektrik abonelerinin yüzde 97’si destekleniyor. Vatandaşın ödediği faturanın ortalama yüzde 54’ünü devlet karşılıyor. Son iki yılda bu destek 9 milyar lirayı geçti. 2025’te doğal gaz ve elektrikteki toplam desteğin 600 milyar lirayı aşması bekleniyor" diye konuştu.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE HEDEF 40 MİLYON METREKÜP

Programda enerji üretimine dair projeleri de paylaşan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz üretimini artırmak için yeni adımlar attığını söyledi. Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi ile ikinci faz üretime geçileceğini belirten Bayraktar, "Mevcutta günde 9,5 milyon metreküp üretiyoruz. Bu üretime 10-10,5 milyon metreküp daha eklenecek. Hedefimiz 2028 yılında günlük 40 milyon metreküp doğal gaz üretmek" ifadelerini kullandı.

Çin ile bu alanda bir anlaşma yapıldığını aktaran Bayraktar, yeni bir üretim platformunun 2028’de faaliyete alınacağını da duyurdu.

PETROL VE DOĞAL GAZIN YILLIK KATKISI 3,5 MİLYAR DOLAR

Bayraktar ayrıca Gabar’daki petrol ve Karadeniz’deki doğal gaz üretiminin ülke ekonomisine yılda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık katkı sağladığını belirtti.

Türkiye’nin şu anda doğal gaz ihtiyacının yüzde 15’ini kendi üretimiyle karşıladığını, yurtdışındaki arama ve üretim çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

SURİYE'YE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ ARTIYOR

Konuşmasında dış enerji politikalarına da değinen Bayraktar, Türkiye’nin halihazırda Suriye’ye 280 megavat elektrik ihraç ettiğini ve bu miktarın önümüzdeki haftalarda 360 megavata çıkarılması için çalışıldığını söyledi.

Ayrıca, Suriye'deki elektrik üretiminde kullanılmak üzere doğal gaz gönderileceğini ve Türk şirketlerinin bölgede santral yenileme projeleri yürüttüğünü açıkladı.